Un fost primar de 73 de ani, student la Facultatea de Istorie din Iași și la Școala de Arte Populare. A condus primăriile din 3 comune băcăuane

Neculai Ghețu este originar din Târgu Ocna și a fost, de-a lungul timpului, primar în trei comune băcăuane: Cașin, Pârgărești și Târgu Trotuș. În prezent, la vârsta de 73 de ani, fostul edil student în primul an la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ia cursuri de canto la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” din Iași, scrie bzi.ro.

Foto-colaj: Neculai Ghețu (dreapta) și prof. de canto Marcel Maxim (stânga). Sursa: bzi.ro

După 20 de ani în care a fost primar în trei comune din județul Bacău (Cașin, Pârgărești și Târgu Trotuș), Neculai Ghețu s-a întors la meseria lui de bază din momentul în care a început revoluția din 1989: cea de tehnician constructor proiectant construcții civile și industriale.

Ghețu este originar din Târgu Ocna, însă în urmă cu doi ani s-a mutat în județul Iași, din anumite motive medicale. Pentru a-și ocupa timpul într-un mod deosebit, acesta a început să ia cursuri de muzică ușoară în cadrul Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” din Iași.

„Este modul perfect de a petrece timpul, îmi place foarte mult și îmi face o deosebită plăcere să lucrez alături de domnul Maxim (n.r. profesor din cadrul Școlii Populare de Arte din Iași). Acum sunt în anul II în care studiez muzica, mai am un an și finalizez aceste studii”, a declarat Neculai Ghețu.

Neculai Ghețu, interpretând „Una spina e una rosa”, Prof: Marcel Maxim:

La 73 de ani, fostul primar este student în anul I la Facultatea de Istorie

În anul 2022, Neculai Ghețu s-a înscris la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, deoarece este pasionat de istorie. Frica lui principală a fost să nu râdă ceilalți studenți de el, însă, din contră, a fost primit cu brațele deschise și subliniază faptul că îi consideră nepoții lui.

„Sunt boboc, am dat și examene. Am ales această facultate, deoarece am mai făcut o facultate de Istorie în tinerețe, iar acum vreau să văd ce s-a mai schimbat. Îmi place istoria și chiar îmi place la facultate, îmi fac proiectele pe care le am de făcut, sunt foarte atent la ore și ce mă bucură tare este faptul că am fost primit bine de către ceilalți studenți”, a mai spus Neculai Ghețu.