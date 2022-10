Un inspector al Prefecturii a făcut scandal după ce a fost prins băut la volan. Poliția Bacău ține totul secret, însă prefectul l-a schimbat deja din funcție

Gabriel Paraschiv, de la Corpul de Control al Prefecturii Bacău, a picat „alcooltestul” și a fost schimbat din funcție. Funcționarul ar fi agresat verbal unul dintre polițiștii care l-au condus la spital pentru prelevarea de probe.

Foto arhivă

Angajatul Prefecturii Bacău se întorcea de la Iași, unde s-a desfășurat sărbătoarea Sf. Parascheva, și a refuzat să se conformeze indicațiilor polițiștilor, care deviau circulația pe o stradă. Pentru că a insistat să intre în zona interzisă, polițiștii l-au legitimat și testat. Rezultatul nu a fost zero, iar Paraschiv a fost condus la spital, ca să i se preleveze probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În acest timp, funcționarul ar fi invocat funcția de la Corpul de control și ar fi încercat să intimideze un agent de poliție.

Pentru Ziarul de Bacău, Gabriel Paraschiv a confirmat incidentul, însă a minimalizat amploarea acestuia. „Nu e nimic de declarat, (cercetarea – n.n) e în curs. Nu am amenințat pe nimeni, doar că mi s-a părut inadecvat comportamentul. O singură persoană mi s-a părut mai violentă, am făcut doar o mică observație”, a declarat Paraschiv. Referitor la alcoolemie, acesta a spus că nu are nimic de declarat.

Poliția Bacău tace de 4 zile. Prefectul a luat deja primele măsuri

Ziarul de Bacău a solicitat informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, însă răspunsurile referitoare la scandal întârzie chiar după patru zile, de aceea nu putem preciza dacă s-a deschis dosar penal pentru alcoolemie și ultraj.

În schimb, a reacționat prefectul Lucian Bogdănel, care l-a schimbat pe Paraschiv de la Corpul de Control, din cauza incidentului. „Am semnat Ordinul de prefect vizând schimbarea din funcție a dlui. Gabriel Paraschiv, consilier în cadrul Corpului de control al Prefectului, acesta urmând să fie înlocuit de dl. Vasi Onisei, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului, începând chiar de astăzi, respectiv 18 octombrie 2022”, a anunțat reprezentantul Guvernului.

„Atrag atenția tuturor colegilor din Institutia Prefectului judetul Bacău să respecte legea şi normele de conduită publică, inclusiv în afara programului, şi – prin prestanța lor – să se ridice la înălțimea rigorilor presupuse de activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Nu voi tolera nicio abatere de la exigențele expuse mai sus”, a avertizat prefectul Lucian Bogdănel.