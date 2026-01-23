Un jucător din Bacău a câștigat 1.1 milioane de lei la Loto. Biletul a fost jucat la o agenție

Un jucător din Bacău a câștigat, la extragerile loto de joi – 22 ianuarie, circa 1.1 milioane de lei la jocul Noroc, anunță Loteria Române.

Potrivit Loteriei Române, „la tragerea NOROC s-a câștigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis compania joi seară.

Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

De asemenea, compania distribuie, pe reţelele de socializare, biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.

Numerele extrase joi, 22 ianuarie: