Un mediu sănătos este muncă de echipă. Aruncă deșeurile în containerul potrivit: o tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 17 arbori maturi

Fiecare dintre noi contribuie la un mediu mai curat, atunci când colectează deșeurile selectiv și reciclează. Dacă respectăm ghidul de colectare a gunoiului, atunci am trăi într-un mediu mai curat, dar am economisi și resursele naturale neregenerabile și am reduce consumul de energie.

Este foarte simplu să selectezi deșeurile pe care le produci, chiar și atunci când locuiești în mediul rural. Pubela neagră este destinată exclusiv deșeurilor reziduale – care nu se pot recicla sau composta (cu excepția deșeurilor voluminoase, periculoase, electrice, electronice și medicale, care sunt colectate diferit).

Pubela galbenă este pentru deșeurile din plastic, metal, hârtie și carton. Mai exact, în acest container se pot arunca:

• Ambalaje din plastic (de la mâncare sau cosmetice) • Pungi și folii de plastic • Sticle de plastic • Jucării • Cutii de plastic și metal • Ligheane • Ghivece • Cutii de conserve • Doze de băuturi • Folie de aluminiu • Tăvițele de polistiren și veselă de plastic de unică folosință, puțin murdară • Cutii de lapte și sucuri • Cutii de la alimente, cosmetice, detergenți și produse de curățat, confecționate din plastic sau metal • ziare, reviste, pliante și cataloage de prezentare, • cărți vechi de telefon • hârtie tipărită și corespondență veche, plicuri, agende și caiete vechi • ambalaje de hârtie și carton curate (de la mâncare, de la cosmetice, de la îmbrăcăminte și încălțăminte) • hârtie de împachetat folosită • cartoane de ouă • pungi de hârtie care nu mai pot fi folosite • tuburile de la prosoapele de bucătărie din hârtie și de la hârtia de toaletă.

În aceste pubele NU se colectează: • produse combinate din metal și plastic • cutii de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, • baterii uzate și acumulatori • deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) • deșeuri de echipamente electrice sau electronice • scutece de unică folosință și tampoane • șervețele de hârtie folosite • ambalaje de hârtie foarte murdare • veselă de unică folosință foarte murdară.

BINE DE ȘTIUT: Deșeurile suplimentare reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal) plasate în mod corect lângă pubela/sacii dedicați colectării acestora, se vor ridica gratuit de către personalul Soma.

! Deșeurile reziduale suplimentare plasate lângă pubela neagră vor fi preluate gratuit de către personalul Soma.

Câteva curiozități legate de colectarea selectivă și reciclare:

O tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 17 arbori maturi Reciclarea unei doze de aluminiu salvează suficientă energie pentru a alimenta un televizor pentru 3 ore. Aluminiul poate fi topit și transformat în ambalaje/produse noi la infinit, fără a-și pierde din proprietăți. Aproape 80% din tot gunoiul din depozitele de deșeuri ar fi putut fi reciclat.

NU UITAȚI: În perioada martie-aprilie, SOMA și ADIS Bacău derulează un proiect în care se dubleaza frecvența de colectare în cele 22 de comune, conform graficului de AICI.