Un nou bloc în Bacău. O firmă fără angajați ridică un imobil cu șase niveluri pe strada Depoului

O nouă investiție imobiliară se conturează în municipiul Bacău, după ce firma Casa Valito SRL a obținut avizul de oportunitate pentru construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale și birouri. Proiectul este amplasat pe strada Depoului nr. 90, pe un teren cu o suprafață de 8.642 de metri pătrați, și marchează continuarea tendinței de dezvoltare urbană în această zonă.
Potrivit documentului emis de Primăria Bacău, blocul va avea un regim de înălțime de parter plus cinci etaje, cu o înălțime maximă de 20 de metri. Funcțiunea dominantă a terenului este cea rezidențială, fiind permisă și integrarea unor spații comerciale și de birouri la parter, astfel încât ansamblul să răspundă atât nevoilor de locuire, cât și celor economice.
Proiectul va trebui să respecte indicatorii urbanistici în vigoare, iar dezvoltatorul are obligația de a asigura locurile de parcare conform reglementărilor locale și de a realiza racordarea la utilități fără a afecta infrastructura existentă. Totodată, fluxurile de trafic și capacitatea de transport din zonă urmează să fie analizate prin Planul Urbanistic Zonal.
Casa Valito SRL se prezintă ca o firmă cu peste 20 de ani de experiență pe piața construcțiilor din Bacău. Cu toate acestea, societatea a fost înființată în 2017, iar conform Listafirme.ro , în anul 2024 a avut cifră de afaceri zero și un profit negativ de -300.000 de lei. De asemenea, firma nu are niciun angajat declarat în ultimii ani.
Dinu Dan a zis
Există infrastructură în zonă sau se va face după vânzarea apartamentelor?
Fănica Humă a zis
La ce să îți trebuiască angajați? Să vină ITM peste tine?Stopaj la sursă?
Lasă că ITM se duce la un chioșcar și îi 4000 euro amendă.La unul ca ăsta nu are ce căuta că nu are angajați.Ăsta e șmecher.Nu se expune.
Viorel a zis
3 scări de bloc x 4 apartamentele. X 5 nivele x 100000 euro =6 milioane euro. profit 2 milioane euro.Scazi un apartament șpagă.Mai pui deoparte 20000 euro dacă vine vreo cineva și întreabă.Mai plătești pe la media ceva….Rămâi cu 1500000 .Iți iei 3 apartamente în Dubai și le închiriezi și fraierii … austeritate.
D-na Deputat a zis
Buna dimineata,
daca imi permiteti ca sa fac o precizare, cladirea se construieste pentru a prelua o institutie publica din Bacau, Casa de asigurari,cred si va avea inclusiv o parcare subterana cu bariera si un heliport pe acoperis, avand in vedre lipsa de infrastructura rutiera in zona, conform solicitarilor d-lui director al Casei. Va multumesc!
Depoului 94 a zis
Pai nu cred sa le dea avizul. Locuitorii de pe Depoului nu sunt de acord. Daca locuitorii de la blocurile private nu isi dau acordul, constructia nu va avea utilitati. Cele 3 blocuri de pe Depoului sunt blocuri private cu parcari si gradina privata si o bucata de drum privata. Utilitatile, gazul curentul si canalizarea trec pe la ei. I a intrebat cineva daca sunt de acord sa si dea acordul in privinta pentru share la aceste utilitati ?? !! Nu cred..
C a zis
Utilitățile publice sunt publice, după cum le zice și numele. Nu înseamnă că dacă trec pe undeva, nu vor putea beneficia de ele și alți utilizatori ulterior, în termenii legali. Dacă și pe câmpul ăla de la capătul lumii crezi ca e nevoie de acordul vecinilor care sunt probabil la multe zeci sau sute de metri de blocul ce va fi construit, matale întoarce te în comunism.
cornel a zis
din cate cunosc ,firma fara nagajati construieste si blocul de 7 etaje de langa podul de la Margineni …sa vedem daca se respecta proiectul cu spatiul verde pe acoperisul blocului..sunt curios cati locatari urca sa stea la aer acolo…..
Petru Maior a zis
Catre,
ANAF Bacau
ITM Bacau
ISC Bacau
DNA Bacau
Primaria Municipiului Bacau
Avand in vedere articolul de presa va adresez rugamintea de a va auto sesiza si a incepe un control de fond in privinta modului in care societatea comerciala cu experienta de 20 ani, a construit pana acum cateva blocuri si alte obiective, fara salariati, fara cifra de afaceri consitenta si pe pierdere.
Totodata se impune verificarea imobilelor construite in special pe Alecu Russo unde ISC ar fi trebuit sa isi faca datoria cu simt de raspundere constructorul ridicand o bomba cu ceas…existand dovezi fotografice documentate…in acest sens.
Este de datoria ANAF in acest context economic de a verifica evidentele contabile ale societatiic e vrea in continuare pe pierdere sa construiasca fara angajati blocuri in Bacau.
Urmeaza ca in scurt timp sa depun plangeri si sesizari oficiale in aceasta privinta daca autoritatile nu se auto sesizeaza din oficiu cu privire la realitatile expuse de articol.
Va multumesc!
Petru Maior
Kling a zis
Casa Valito are experiență de 20 de ani, doar că a până nu de mult a tot construit pe numele altora! Cine a cumpărat de la ei, știu despre ce vorbesc 😉