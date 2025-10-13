Un nou bloc în Bacău. O firmă fără angajați ridică un imobil cu șase niveluri pe strada Depoului

O nouă investiție imobiliară se conturează în municipiul Bacău, după ce firma Casa Valito SRL a obținut avizul de oportunitate pentru construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale și birouri. Proiectul este amplasat pe strada Depoului nr. 90, pe un teren cu o suprafață de 8.642 de metri pătrați, și marchează continuarea tendinței de dezvoltare urbană în această zonă.

Potrivit documentului emis de Primăria Bacău, blocul va avea un regim de înălțime de parter plus cinci etaje, cu o înălțime maximă de 20 de metri. Funcțiunea dominantă a terenului este cea rezidențială, fiind permisă și integrarea unor spații comerciale și de birouri la parter, astfel încât ansamblul să răspundă atât nevoilor de locuire, cât și celor economice.

Proiectul va trebui să respecte indicatorii urbanistici în vigoare, iar dezvoltatorul are obligația de a asigura locurile de parcare conform reglementărilor locale și de a realiza racordarea la utilități fără a afecta infrastructura existentă. Totodată, fluxurile de trafic și capacitatea de transport din zonă urmează să fie analizate prin Planul Urbanistic Zonal.

Casa Valito SRL se prezintă ca o firmă cu peste 20 de ani de experiență pe piața construcțiilor din Bacău. Cu toate acestea, societatea a fost înființată în 2017, iar conform Listafirme.ro , în anul 2024 a avut cifră de afaceri zero și un profit negativ de -300.000 de lei. De asemenea, firma nu are niciun angajat declarat în ultimii ani.