Un nou blocaj în cazul Clubului Marinarul, de la Insulă! Concesionarea aprobată de Consiliul Local, considerată ilegală de secretarul municipiului

Deși Consiliul Local Bacău a aprobat în luna iunie 2025 concesionarea terenului de sub Clubul Marinarul, de pe Insula de Agrement, hotărârea nu a fost contrasemnată de secretarul general al municipiului. Nicolae-Ovidiu Popovici a transmis Instituției Prefectului o obiecție de legalitate în care explică de ce consideră că decizia consilierilor locali nu respectă legea și nu poate produce efecte.

Pe scurt, deși aleșii locali au votat concesionarea, documentul se află într-un blocaj administrativ, iar validitatea lui este pusă sub semnul întrebării chiar din interiorul Primăriei.

Hotărârea adoptată în iunie vizează concesionarea directă a unei suprafețe de 866 de metri pătrați, teren aflat pe Insula de Agrement, sub clădirea Clubului Marinarul, deținută de firma Alogen SRL. Contextul este cunoscut: municipalitatea a încercat din nou să rezolve situația juridică a clubului, de această dată majorând de aproape două ori prețul concesiunii față de o tentativă similară de acum doi ani.

Problema semnalată acum de secretarul general nu ține însă de bani, ci de modul în care Consiliul Local a ales să facă această concesionare.

Obiecții de legalitate

În obiecția transmisă Prefecturii, secretarul general explică, pe înțelesul tuturor, că legea folosită ca bază pentru concesionarea directă nu se aplică în acest caz. Mai exact, Consiliul Local a invocat o legislație veche, gândită pentru situații de privatizare a unor societăți de stat. Or, firma care deține Clubul Marinarul nu este o fostă societate de stat, nu are capital public și nu se încadrează în categoria pentru care această procedură specială ar fi permisă.

Cu alte cuvinte, Primăria a tratat cazul ca și cum ar fi vorba despre o „moștenire” din perioada privatizărilor, deși, din punct de vedere legal, situația nu este aceea.

Un alt punct esențial ține de dreptul de folosire a terenului. Firma susține că ar fi continuatoarea unui drept vechi de folosință asupra terenului. Secretarul general spune însă clar că acest drept nu mai poate fi invocat. La momentul în care clădirea a fost cumpărată, în 2003, situația juridică a terenului era deja lămurită, iar cumpărătorul nu a primit automat și drepturi asupra terenului public. Practic, a cumpărat clădirea, nu și terenul de sub ea.

Mai mult, documentul arată că societățile care au trecut prin privatizare aveau obligația, la vremea respectivă, să își clarifice situația terenurilor prin demersuri legale concrete. Aceste demersuri nu au fost făcute, iar consecința este că terenul a rămas în proprietatea municipiului Bacău. Această omisiune din trecut nu poate fi „corectată” acum printr-o concesionare directă decisă simplu, prin vot.

foto: Nicolae Popovici, secretarul general al municipiului Bacău

Secretarul general mai atrage atenția asupra unui aspect care, deși pare tehnic, are un impact direct: modul în care este stabilită chiria, adică redevența. În prezent, legea cere ca această redevență să fie calculată ținând cont de valoarea reală a terenului, de durata concesiunii și de beneficiile obținute de cel care îl folosește. În opinia sa, consilierii locali nu au avut în față toate opțiunile legale de calcul și nu li s-a prezentat o analiză completă înainte de vot.

Concluzia secretarului general este una tranșantă: situația creată nu poate fi rezolvată prin forțarea unei hotărâri de Consiliu Local care ocolește sau interpretează selectiv legea. Din acest motiv, el a anunțat oficial că nu poate contrasemna hotărârea adoptată în iunie și a sesizat Prefectura, instituția care are competența de a verifica legalitatea actelor administrative.

În acest context, concesionarea terenului de sub Clubul Marinarul rămâne incertă. Deși există o hotărâre votată, aceasta riscă să fie atacată sau suspendată, iar deschiderea clubului depinde, din nou, de o clarificare juridică pe care administrația locală nu a reușit încă să o rezolve definitiv.