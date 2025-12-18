Un nou contract pentru modernizarea Filarmonicii din Bacău. Peste 15 milioane de lei pentru sonorizare, acustică și refacerea sălii de concerte

Consiliul Județean Bacău derulează un amplu proiect de modernizare a clădirii Filarmonicii „Mihail Jora”, ce privește creșterea eficienței energetice. Proiectul, cofinanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 70%, iar costurile se ridică la peste 17 milioane de lei.

În acest context, autoritățile județene au identificat necesitatea unui proiect complementar, axat pe modernizarea spațiilor interioare și a dotărilor tehnice ale Filarmonicii. Evaluările de specialitate au scos în evidență deficiențe semnificative la nivelul acusticii, sonorizării și sistemului de iluminat din sala de spectacole, instalații considerate depășite atât din punct de vedere fizic, cât și moral. De asemenea, s-au constatat deteriorări majore ale pereților, pardoselilor și mobilierului din auditoriu.

Din punct de vedere arhitectural, intervențiile sunt încadrate ca lucrări de restaurare parțială. Funcțiunile clădirii și destinația încăperilor vor fi păstrate, însă, pentru adaptarea la cerințele actuale de funcționare, vor fi realizate intervenții nestructurale în anumite zone, la solicitarea beneficiarului. După finalizarea lucrărilor de consolidare, vor fi realizate relevee ale sălii de concerte și ale foyerului, care vor sta la baza întocmirii proiectului tehnic pentru arhitectura de interior.

Intervenții ample asupra scenei, sălii de concerte și lojei

Contractul pentru proiectare și execuția lucrărilor a fost atribuit asocierii formate din Agriconstruct SRL și Vlapomat SRL, valoarea acestuia ridicându-se la 15.041.319,16 lei, fără TVA. Asocierea va asigura atât serviciile de proiectare, inclusiv asistența tehnică pe durata execuției, cât și realizarea efectivă a lucrărilor și recepția acestora. Vlapomat SRL este firma care a câștigat și lucrările de modernizare a clădirii, în valoare de 17 milioane de lei.

Proiectul de modernizare prevede intervenții ample asupra scenei, sălii de concerte și lojei, inclusiv introducerea încălzirii în pardoseală în zona scenei și în grupurile sanitare destinate publicului, înlocuirea integrală a pardoselilor și a finisajelor din lemn de pe pereți, montarea unor gradene demontabile pentru asigurarea multifuncționalității scenei și schimbarea completă a scaunelor din sala de spectacole. Totodată, sunt prevăzute dotări moderne pentru sistemele audio și video, necesare desfășurării activității artistice la standarde actuale.

Foyerul va fi modernizat prin lucrări la nivelul pardoselilor din marmură, al plafoanelor și al pereților, fiind amenajate spații adiacente pentru repetiții, modernizată zona de garderobă și create zone de interes pentru public, inclusiv spații dedicate evenimentelor speciale și expunerii instrumentelor muzicale. Proiectul mai include modernizarea sistemelor de afișaj și de sonorizare ambientală, a sistemelor de monitorizare video și control acces, precum și lucrări de fonoizolare și finisaje speciale în anumite încăperi de la etaj.

Pentru îmbunătățirea vizibilității și identității instituției, sunt prevăzute realizarea unei semnalistici exterioare moderne, cu inscripțiile „ATENEU” și „Filarmonica Mihail Jora”, posibilitatea instalării unui totem luminos, precum și amenajarea peisagistică a terenului din jurul clădirii.