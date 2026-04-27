Un nou pas pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Licitație de aproape 90 de milioane de lei lansată de CNIR

CNIR a lansat licitația pentru supervizarea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț, contract estimat la aproape 88 de milioane de lei

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a scos la licitație contractul pentru supervizarea lucrărilor la Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din Moldova. Valoarea estimată a serviciilor de consultanță și supraveghere este cuprinsă între 74,3 și 87,77 milioane de lei, fără TVA.

Contractul vizează monitorizarea întregului proiect, de la etapa de proiectare până la recepția finală a lucrărilor. Firmele interesate își pot depune ofertele până pe 8 iunie 2026, ora 15:00.

Durata totală a contractului este de 112 luni, adică aproape nouă ani și jumătate. Din această perioadă, 12 luni sunt dedicate proiectării, 36 de luni execuției efective a lucrărilor, 60 de luni reprezintă perioada de garanție, iar ultimele patru luni sunt rezervate închiderii contractului și recepției finale.

Licitația este organizată în sistem deschis, însă condițiile impuse sunt ridicate. Participanții trebuie să demonstreze o cifră de afaceri anuală de cel puțin 33,5 milioane de lei în fiecare dintre anii 2023, 2024 și 2025. În plus, sunt necesare contracte similare în domeniul supervizării sau dirigenției de șantier pentru proiecte rutiere, în valoare cumulată de minimum 20,2 milioane de lei.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț va avea aproximativ 51 de kilometri și va face legătura dintre municipiul Piatra Neamț și Autostrada Moldovei A7. Proiectul include 30 de poduri, pasaje și viaducte, cinci noduri rutiere importante, spații de servicii și un centru de întreținere.

Semnarea contractului de supervizare depinde însă de două condiții importante: obținerea finanțării pentru lucrări și semnarea contractului principal de proiectare și execuție. Documentația prevede că investiția ar urma să fie susținută din fonduri europene și din bugetul de stat