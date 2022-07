Un nou succes al Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, ediția a XVII-a

Clubul Lira din Moinești a găzduit, vineri, invitați, medici, asistenți medicali, profesori universitari, doctori rezidenți, din toată țara, dar și din străinătate, demnitari, politicieni, sosiți la sărbătoarea anuală a Spitalului Municipal de Urgență din localitate. Ca de fiecare dată, evenimentul a fost condus de prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul SMU Moinești.

Sub patronajul Academiei de Ştiinţe Medicale din România, a Uniunii Medicale Balcanice și a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a fost organizată cea de-a XVII-a ediție a Conferinței cu participarea internațională „Zilele Medicale ale Spitalului de Urgență Moinești”.

Vineri, ziua cea mai plină

Sesiunile de conferințe și comunicări științifice au continuat vineri, când au avut loc și intervenţii chirurgicale transmise live şi un workshop de gastroenterologie digestivă terapeutică.

FOTO: prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești

A fost un eveniment ştiinţific, organizat pe sesiuni aplicativ-practice şi teoretice, reunind practicieni de mare valoare din specialităţile medico-chirurgicale atât din ţară, cât şi din străinătate: Prof. Univ. Dr. Loghin Cătălin – University of Texas Health Science Center of Houston, American Board of Internal Medicine; Conf. Univ. Dr. Păun Diana Loreta – Consilier Prezidențial – Dept. Sănătate publică și reprezentant al U.M.F. „Carol Davila” București; Acad. Prof. Univ. Dr. Apetrei Eduard – „Academia de Științe Medicale”; Acad. Prof. Univ. Dr. Ciurea Vladimir Alexandru – „Academia de Științe Medicale”; Prof. Univ. Dr. Astărăstoae Vasile – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Conf. Univ. Dr. Habil. Diaconu Camelia – U.M.F. „Carol Davila” București; Prof. Univ. Dr. Costache Victor – Univ. „Titu Maiorescu” București; Conf. Univ. Dr. Costache Irina – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Diaconescu Smaranda – Univ. „Titu Maiorescu” București; Conf. Univ. Dr. Manciuc Carmen – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Costan Victor – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan – Univ. „Titu Maiorescu” București; Prof. Univ. Dr. Cobzeanu Dan – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Iordache Nicolae – U.M.F. „Carol Davila” București; Prof. Univ. Dr. Debița Mihaela – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați.

Deschiderea oficială – „Teorie vs practica medicală în abordarea pacientului post-pandemie”

Clubul Lira a găzduit deschiderea oficială, sub tematica „Teorie vs practica medicală în abordarea pacientului post-pandemie”. Au rostit discursuri personalități ale lumii medicale și reprezentanți ai unor instituții cu rol important în dezvoltarea infrastructurii sanitare.

Neurochirurgul Aurel-George Mohan, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii, a felicitat, în sistem de videoconferință, conducerea SMU Moinești pentru organizarea manifestării științifice, ajunse la ediția a XVII-a.

Conf. univ. dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidențial, a transmis un mesaj de recunoaștere a performanței spitalului moineștean și felicitări managementului unității, pentru transformarea „Zilelor Spitalului” într-un eveniment de referință.

FOTO: Deputat Mircea Fechet, președintele PNL Bacău

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, a felicitat administrația locală pentru colaborarea cu Consiliul Județean la realizarea blocului operator. „Am auzit foarte mulți băcăuani că vin să se trateze la Moinești”, a relatat parlamentarul. El a recunoscut că, în moinești, și școlile și grădinițele arată mai bine decât în municipiul Bacău.

Lucian Bogdănel, prefectul județului Bacău, a adresat felicitări și mulțumiri personalului medical, grație căruia la SMU Moinești se face un act medical de top, care atrage pacienți din alte zone. Reprezentantul Guvernului a deplâns situația de la Bacău, unde administrația locală este „în dezacord” cu parteneriate de tipul celor dintre Primăria Moinești și Consiliul Județean Bacău, în urma căruia se modernizează spitalul.

FOTO: Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău

Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, a vorbit despre rolul administrației locale de a investi în infrastructura medicală, în interesul pacienților: „Ca locuitor al municipiului de reşedință, mi-aş dori să văd reprodus şi în Bacău un astfel de parteneriat: din păcate, la conducerea municipalității băcăuane se află o echipă politico-administrativă a cărei viziune, dacă putem vorbi despre vreuna, este în profund dezacord cu inițiative precum cea de la Moineşti, ale cărei rezultate le culegem astăzi. Poate şi din această cauză, dacă nu cumva în primul rând din această cauză, şantierul de la fostul Spital Municipal este, şi astăzi, la 15 ani de la inaugurarea lucrărilor tot la stadiul de… şantier, în pofida tuturor strădaniilor și eforturilor depuse atât de Consiliul Județean, în principal, cât şi de Instituția Prefectului în subsidiar pentru finalizarea lucrărilor la această clădire şi introducerea imobilului în circuitul sanitar al SJU Bacău”.

Acad. prof. univ. dr. Vladimir Alexandru Ciurea, de la „Academia de Științe Medicale”: „Dr. Adrian Cotîrleț este omul care a mișcat lucrurile, în niciun caz singur… Omul sfințește locul! Felicitări și domnului primar Valentin Vieru!”

FOTO: Prof. Univ. Dr. Costache Victor – Univ. „Titu Maiorescu” București

Prof. univ. dr. Victor Costache, de la Univ. „Titu Maiorescu” București, fost ministru al Sănătății: „Am fost impresionat de calitatea circuitelor medicale din noul bloc operator. Echipa medicală coordonată de dl. prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț este un asset (avantaj – n.n) pentru județul Bacău”.

Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești: „La Moinești au fost și vor fi bani. În acest moment, derulăm investiții de peste 50 de milioane de euro, din care 2 milioane sunt pentru dotarea ambulatoriului de specialitate. De asemenea, s-a depus un proiect de 2 milioane de euro, pentru schimbarea instalației electrice a SMU Moinești”. Edilul a amintit că, în urmă cu 20 de ani, spitalul avea 20 de medici, iar acum are peste 130.

În final, prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț a anunțat câștigătorul sesiunii medicilor rezidenți, dr.rez. Ștefan Săndulache.

Managerul SMU a înmânat o Diplomă de onoare dr. Eugen Tincu, medic primar ATI, care a făcut parte din una din primele echipe din spital. De asemenea, s-a ținut un moment de reculegere, în memoria regretatului prof.univ.dr. Octavian Dumitru Unc.

Sâmbătă, ultima zi a conferinței

Zilele Medicale ale SMU Moinești au continuat sâmbătă, cu prezentarea conf. univ. dr. Camelia Diaconu, „Tratamentul personalizat al HTA în funcție de comorbidități”, o sesiune științifică pe specilități medicale și alta, pe specialități chirurgicale.