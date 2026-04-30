Un primar de comună acuză ADIS de neglijență în serviciu. CJSU se reunește joi dimineață

Silviu Tinei, primarul comunei Gura Văii, acuză ADIS Bacău (asociația care tutelează serviciul de salubrizare în județ) de neglijență în serviciu. Gura Văii este una dintre cele 65 de localități din județ care, din 2 mai, ar putea rămâne cu gunoiul neridicat.

În 65 de localități din județul Bacău, este iminentă o criză a deșeurilor, cauzată de întârzierea cu care ADIS a făcut demersuri pentru contractarea unui operator de salubrizare pentru o nouă perioadă de 8 ani. Vechiul contract, prelungit deja de câteva ori la limita legii, expiră definitiv pe 1 mai, iar negocierile directe cu operatorul Romprest sunt în impas, în timp ce alți ofertanți au fost alungați de prevederile suspect de restrictive, care par să se plieze perfect pe capacitățile unei singure firme, Romprest. Totuși, chiar și cu tarifele majorate semnificativ, operatorul a anunțat că are serioase obiecții și nu se prezintă la procedură.

În ședința de ieri, Comitetul Județean de Urgență a stabilit ca sarcină pentru ADIS realizarea unei achiziții prin negociere directă (așa-numita negociere fără publicare), pentru prevenirea unei crize. O nouă ședință este programată joi dimineață. Chiar și așa, primarii sunt extrem de nemulțumiți și, unii dintre ei, vocali, contra ADIS. Asociația a eșuat în principala atribuție, organizarea unei licitații pe 8 ani. Nici cu încredințarea directă nu s-a descurcat ADIS mai bine ADIS, care se bazează că se va declara stare de alertă.

Ce acuză primarul?

Silviu Tinei, primarul din Gura Văii, a trecut deja la acuzații directe. „ADIS Bacău nu reprezintă interesele UAT-urilor membre, cu atât mai puțin pe ale cetățenilor din aceste comune. Fără echivoc, se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de neglijență în serviciu, cu consecințe grave. Doi ani și jumătate să aștepți să ți se termine contractul de salubrizare fără să miști nimic și, în ultima zi, să faci negocieri cu operatorii, practic să te milogești de ei să continue prestarea — îi ridici pe poziții de forță și creezi un dezechilibru contractual. Sau poate chiar asta s-a vrut!”, a notat, pe Facebook, primarul Tinei.

Problema cu licitația

Actuala conducere ADIS pare să moștenească principalele probleme de la fostul director executiv, Viorel Hotea, care a coordonat realizarea unui caiet de sarcini extrem de restrictiv, pe care o singură firmă îl poate respecta, lucru interzis de legislația achizițiilor publice. Potrivit unor surse, o prevedere suspectă ar fi că ofertantul care câștigă licitația trebuie să înceapă efectiv treaba în maximum 30 de zile, în caz contrar urmând să piardă jumătate din tot contractul de aproape 400 de milioane de lei pe 8 ani. Suma este de peste 3 ori mai mare decât contractul expirat.

Criza care paște județul a intervenit deoarece ADIS nu a reușit, deși a avut la dispoziție câțiva ani, să organizeze o licitație atractivă pentru mai mulți ofertanți.

Vom reveni.