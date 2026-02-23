Ziarul de Bacău

Un profesor universitar oneștean, în „cărți” pentru funcția de ministru al Educației

Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, originar din Onești, este în cărți pentru a prelua portofoliul Ministerului Educației, după o perioadă de două luni în care conducerea acestuia a fost asigurată cu titlu de interimat de premierul Ilie Bolojan.

Foto: prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Dimian ar fi al 34-lea ministru al Educației din ultimii 35 de ani. Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) din februarie 2024. Din 2012 până în 2024 a ocupat funcția de prorector al USV, coordonând activitatea de cercetare științifică din universitate, iar în cursul anului 2018 a fost rector interimar al instituției, în perioada mandatului de ministru al prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, scrie ziaruldeiasi.ro.

În 2021, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. Întrebat dacă i s-a propus să preia conducerea MEN, Dimian a menționat că nu comentează pe marginea acestui subiect.

„Domnul prim-ministru va decide cine și cum va prelua acest portofoliu. Am avut câteva întâlniri într-un grup restrâns, în calitate de reprezentant al Consiliului Național al Rectorilor, legat de bugetul educației din acest an. Mai departe, nu sunt în măsură să fac alte comentarii”, a precizat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian.

Mihai Dimian are 51 de ani și este născut în Onești. Este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001), la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași. Are un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică, la aceeași universitate.

