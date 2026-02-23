Un profesor universitar oneștean, în „cărți” pentru funcția de ministru al Educației

Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, originar din Onești, este în cărți pentru a prelua portofoliul Ministerului Educației, după o perioadă de două luni în care conducerea acestuia a fost asigurată cu titlu de interimat de premierul Ilie Bolojan.

Foto: prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Dimian ar fi al 34-lea ministru al Educației din ultimii 35 de ani. Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) din februarie 2024. Din 2012 până în 2024 a ocupat funcția de prorector al USV, coordonând activitatea de cercetare științifică din universitate, iar în cursul anului 2018 a fost rector interimar al instituției, în perioada mandatului de ministru al prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, scrie ziaruldeiasi.ro.

În 2021, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. Întrebat dacă i s-a propus să preia conducerea MEN, Dimian a menționat că nu comentează pe marginea acestui subiect.

„Domnul prim-ministru va decide cine și cum va prelua acest portofoliu. Am avut câteva întâlniri într-un grup restrâns, în calitate de reprezentant al Consiliului Național al Rectorilor, legat de bugetul educației din acest an. Mai departe, nu sunt în măsură să fac alte comentarii”, a precizat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian.

Mihai Dimian are 51 de ani și este născut în Onești. Este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001), la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași. Are un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică, la aceeași universitate.