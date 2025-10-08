Un șef din Primăria Bacău s-a trezit fără banii din portofel, chiar la birou. Hoțul, băgat în arest de Poliție

Adjunctul Direcției de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Bacău s-a trezit fără bani în portofel, chiar în propriul birou. Conform unor surse, acesta ar fi ieșit pentru scurt timp din încăpere, lăsându-și portofelul pe masă, iar când s-a întors a observat că portofelul este gol.

foto: Direcția de Taxe Locale, care funcționează în sediul Primăriei Bacău

Polițiștii băcăuani l-au identificat rapid pe hoțul care ar fi pătruns în birou și ar fi furat banii din portofel. „La data de 30 septembrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 42 de ani, din municipiul Bacău, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că acesta ar fi sustras o sumă de bani dintr-un portofel aflat în incinta unei instituții publice din municipiul Bacău.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție pentru Ziarul de Bacău.