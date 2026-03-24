Un semafor inteligent din Șerbănești „s-a prostit”. Noi șanțuri în intersecție pentru remedierea senzorilor abia instalați

Senzorii proaspăt instalați în intersecțiile din Bacău, din cadrul Sistemului de Management al Traficului (SMT) au început să dea rateuri.

Astăzi, în intersecția de la Lidl Șerbănești, unde de când s-a pus semaforizare „smart” se formează cozi interminabile, se lucra de zor. Muncitorii au săpat din nou șanțuri pentru a scoate și verifica senzorii instalați de curând.

Primăria a confirmat că este vorba despre o posibilă defecțiune a senzorilor, iar șanțurile vor fi refăcute imediat ce se identifică problemele.

„Este un senzor de buclă în asfalt pe care apărea o eroare și se verifică să nu fie defect. Imediat ce descoperă care este problema, se reface șanțul”, a transmis viceprimarul Leonard Bulai.

