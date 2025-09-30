Un tânăr din Bacău, reținut pentru că și-a bătut vecinul

Un tânăr de 29 de ani a fost reținut, pe data de 29 septembrie, de polițiștii Compartimentului Ordine Publică Bacău. Bărbatul este bănuit de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, bărbatul, pe fondul unui conflict spontan, ar fi pătruns fără drept în curtea vecinului său, în vârstă de 30 de ani și l-ar fi agresat, provocându-i leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale.

După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pe cel în cauză pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și lovirea sau alte violențe.