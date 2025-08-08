Un tânăr din Dărmănești a ajuns în arestul poliției, după ce a fost prins băut la volan

un tânăr de 23 de ani, din Dărmănești, a fost prins în trafic de polițiștii din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DN 12A, aflându-se sub influența alcoolului.

​La testarea cu aparatul etilometru a rezultat o concentrație de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celui în cauză și l-au introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate.