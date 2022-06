Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, premiată la Salonul de carte tehnico-stiințifică, artistică și literară

La Salonul de carte tehnico-stiințifică, artistică și literară organizat în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din Romania, în cadrul celei de-a XIV-a ediție a EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, desfășurată la Iași, România, în perioada 26-28 mai 2022, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a câștigat următoarele distincții:

• Diploma of Gold Medal pentru cartea Aspecte privind deformarea plastică incrementală în punct a tablelor metalice (Crina Maria RADU, Carol SCHNAKOVSZKY, Eugen HERGHELEGIU);

• Diploma of Silver Medal pentru cartea Proiectarea structurilor configurabile și programabile (Dan ROTAR);

• Diploma of Silver Medal pentru cartea Studiul ihtiofaunei în bazinul superior și mijlociu al râului Mureș (Teodora Ramona PINTILIEASA, Dorel URECHE – Coord.)

• Diploma of Bronze Medal pentru cartea Inegalități (Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU);

• Diploma of Bronze Medal pentru cartea Teoria numerelor. Exerciții și probleme (Marcelina MOCANU);

• Diploma of Excellence pentru cartea Dicționar de comparații (Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU);

• Diploma of Gold Medal pentru revista științifică Studii și Cercetări Științifice. Seria Chimie și Inginerie Chimică, Biotehnologii, Industria Alimentară;

• Diploma of Silver Medal pentru revista științifică Journal of Engineering Studies and Research;

• Diploma of Excellence pentru revista științifică Studii și Cercetări Științifice. Seria Filologie;

• Diploma of Excellence pentru revista științifică Cultural Perspectives;

• Diploma of Excellence pentru revista științifică Interstudia;

• Diploma of Excellence pentru revista științifică Studii și Cercetări Științifice. Seria Biologie;

• Diploma of Excellence pentru revista științifică Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics:

• Diploma of Excellence pentru revista științifică Gymnasium – Scientific Journal of Education, Sports and Health. (sursa: comunicat de presă)