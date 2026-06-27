Ziarul de Bacău

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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se află pe primul loc pentru patru obiective de dezvoltare durabilă la nivel național, conform Impact Rankings 2026

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În urma unui procesului de evaluare, efectuat în anul 2026, de prestigioasa instituție de clasificare internațională a universităților THE TIMES HIGER EDUCATION – Sustainability Impact Rankings 2026, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut un loc foarte bun în clasarea națională și internațională, fiind încadrată în prima jumătate a universităților participante, în clasamentul 801-1000, la nivel internațional. Comparativ cu anul 2025, când se situa la nivel internațional între 1001-1500, se remarcă un salt calitativ, care se datorează activității remarcabile pe care o desfășoară cadrele didactice din UBc.

La nivel internațional, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a clasat cel mai bine la următoarele categorii: Life below water, Life on Land, Gender Equality, Responsible Consumption and Production, Quality Education.

La nivel național, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se situează pe primul loc la categoriile: Responsible Consumption and Production, Zero Hunger, Life below water, Life on Land.

Vezi mai multe aici: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/vasile-alecsandri-university-bacau

În această categorie de Ranking-uri internaționale, care evaluează universitățile cu cea mai mare implicare în activități specifice dezvoltării durabile, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a reușit performanța de a se clasa în a cincea poziție (overall 53,7- 60,6) la nivel național, pe baza scorului general, din evaluarea tuturor celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG-uri) cuprinse în Impact Rankings 2026.

  • sursa: comunicat de presă

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