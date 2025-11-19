Universitatea „Vasile Alecsandri”, în atenția raportului național al ANOSR: multe prevederi respectate, dar și câteva lipsuri

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost analizată în Raportul Național privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului, realizat de ANOSR pentru anul universitar 2024-2025. Potrivit documentului, universitatea de stat din Bacău respectă mare parte din cadrul legal privind drepturile studenților, însă există și câteva neconformități și diferențe de formulare față de cerințele stabilite la nivel național.

Raportul arată că universitatea băcăuană a adoptat noul Cod al drepturilor și obligațiilor studentului și a integrat în general corect prevederile obligatorii. Instituția menționează clar dreptul studenților, prin asociațiile lor, de a elabora raportul anual privind respectarea codului și prevede dezbaterea acestuia în Senat, precum și publicarea lui pe site-ul universității. În plus, include în documentele interne și dispoziții legate de accesul la consiliere academică și psihologică, de folosirea programelor antiplagiat, de implicarea studenților în structurile de conducere sau de respectarea normelor de curățenie, liniște și calitate academică.

Totuși, analiza nu este lipsită de observații. Raportul federației naționale semnalează o absență importantă în dreptul Universității „Vasile Alecsandri”: Codul universității nu menționează obligația studentului de a respecta Carta universitară, regulamentele interne și deciziile instituției. Această prevedere, considerată fundamentală în orice spațiu universitar, lipsește complet din documentele UVAB. În lipsa unei astfel de mențiuni, regulile interne își pot pierde din forță în relația cu studentul, iar procedurile disciplinare să fie puse sub semnul întrebării.

Pe lângă lipsa acestui articol, raportul evidențiază și câteva formulări diferite față de textul standard. De exemplu, legislația prevede că raportul anual privind respectarea codului trebuie realizat de toate asociațiile studențești legal constituite. La UVAB, însă, această responsabilitate este atribuită explicit Asociației Liga Studențească și studenților reprezentanți în structurile decizionale ale instituției. Această schimbare poate modifica echilibrul dintre organizațiile studențești și ridică întrebări cu privire la reprezentativitate.

O altă diferență apare la obligațiile studenților, unde universitatea introduce formulări suplimentare, precum aceea că studenții trebuie să își îndeplinească sarcinile „în bune condiții și la timp, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale”. Chiar dacă această completare nu este negativă, ea nu se regăsește în textul unic național și este semnalată ca mențiune suplimentară.