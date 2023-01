Unui tânăr în scaun cu rotile din Bacău i s-a furat borseta, în plină zi, în timp ce mergea spre locul de muncă

Brandiu Edmond, un tânăr din Bacău, în scaun rulant, psiholog în cadrul Fundației de Sprijin Comunitar Bacău, a trecut printr-o experiență neplăcută în timp ce mergea spre locul de muncă: un bărbat i-a furat borseta în care avea acte, bani, cheile de la casă și mai multe bunuri personale. Întâmplarea a avut loc lângă Centrul Daniel.

Foto: Brandiu Edmond

„Eu lucrez ca psiholog în cadrul Fundației de Sprijin Comunitar Bacău, cu persoane vârstnice. Cam de două ori pe săptămână, merg să-l iau pe unul dintre beneficiari de acasă, un domn cu probleme la genunchi, eu având mașină personală, ca să îl aduc la centru (n.r. FSC – Centrul Daniel).

În această dimineață, m-am dus, ca de obicei, și l-am luat pe domnul respectiv cu mine în mașină. L-am rugat să-mi țină borseta, în timp ce conduceam. Când am ajuns, am parcat aproape de centru, domnul a ieșit și a pus borseta pe gardul viu lângă care era parcată mașina, apoi a venit să mă ajute pe mine să mă transfer de la volan în scaunul cu rotile. Cel care mi-a furat borseta a văzut că domnul care mă ajuta era atent la mine și a venit în fugă, a luat borseta și s-a făcut nevăzut pe o străduță de pe lângă centru. Din fericire, nu am avut și telefonul mobil în borsetă”, a povestit Brandiu Edmond, pentru Ziarul de Bacău.

Victima a povestit că atât el, cât și domnul care îl acompania au încercat să ia urmele tâlharului, însă nu au reușit. A fost chemată poliția și tânărul a dat declarații cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Pe unul dintre stâlpii din zonă este și o cameră de filmat, am vorbit cu poliția și a luat numărul de telefon al persoanei care are camera; sper că îl vor putea depista pe cel care mi-a furat borseta”, a mai spus Brandiu Edmond.

Tânărul speră că își va putea recupera măcar actele și-i roagă pe cei care îl pot ajuta în acest sens să îl contacteze.