Asalt la Urgențe! Aproape 3.500 de băcăuani au avut nevoie de îngrijiri medicale, de sărbători

Sărbătorile de iarnă au adus o presiune semnificativă asupra Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău. În perioada 24 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, UPU a înregistrat 3.468 de prezentări, cu 28% mai mult decât intervalul similar al lunii trecute și cu 10% mai mult față de 2024, potrivit unui comunicat al unității medicale.

În luna decembrie, s-au efectuat peste 500 de teste rapide de gripă și COVID, înregistrând 169 de cazuri pozitive la gripă A. Doar în perioada 24 decembrie – 5 ianuarie, 118 pacienți au fost confirmați cu gripă A, comparativ cu 3 cazuri în aceeași perioadă a anului trecut.

„Volumul mare de pacienți poate genera timpi de așteptare mai lungi decât de obicei. Înțelegem că așteptarea este extrem de dificilă atunci când suferi, dar vă rugăm să aveți încredere că fiecare pacient este evaluat prin triaj medical corect pentru a prioritiza cazurile cu risc imediat”, se precizează în comunicat.

UPU este destinată urgențelor vitale – situațiilor la limita dintre viață și moarte. „Medicii noștri coordonează zeci de persoane și proceduri pentru fiecare caz critic: consultații, analize de laborator, imagistică, etc. Acești pași necesită timp. Când un pacient cu urgență critică are nevoie de toate resursele disponibile, ceilalți pacienți cu afecțiuni mai puțin grave vor aștepta un pic mai mult. Prioritizarea cazurilor critice reflectă responsabilitatea noastră medicală de a interveni acolo unde fiecare secundă contează”, mai preciează reprezentanții spitalului.

Reprezentanții spitalului mulțumesc pacienților și aparținătorilor pentru răbdare în aceste momente dificile și îi încurajează, dacă au întrebări sau nelămuriri legate de experiența lor la UPU, să îi contacteze prin email: relatiipublice@spitaluljudeteanbacau.ro.