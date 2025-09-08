Urmărire în Traian: un șofer băut a acroșat o trotinetă electrică, în încercarea de a scăpa de polițiști

Un bărbat din comuna Dămienești a fost arestat preventiv, după ce a comis mai multe infracțiuni la regimul rutier.

Foto arhivă

Potrivit IPJ Bacău, pe data de 06 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian au depistat un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Dămienești, care conducea haotic un autoturism.

„Acesta nu s-a conformat semnalelor acustice şi luminoase ale polițiștilor, iar în timpul urmăririi în trafic, bărbatul a acroşat o trotinetă electrică pe care cel care o conducea a abandonat-o pe partea carosabilă din teama de a nu fi lovit”, transmite IPJ Bacău.

Polițiștii l-au blocat în trafic şi l-au imobilizat. Bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile. Întrucât conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, a fost condus la spital unde a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Bărbatului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

„Având în vedere materialul probator administrat, faţă de bărbatul de 47 de ani s-a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanței care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cel în cauză a fost introdus în Arestul I.P.J Bacău”, mai precizează IPJ Bacău.