Urmărit internațional, depistat pe Aeroportul Bacău. Infractorul a aterizat cu o cursă de Londra

Un hoț urmărit internațional s-a întors în țară cu o cursă de Londra, pe Aeroportul Bacău. A fost prins și trimis după gratii.

Marți, 25 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău au depistat un tânăr de 28 de ani, din județul Neamț, urmărit la nivel național și internațional.

Acesta are de executat o pedeapsă de un an și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, comis pe teritoriul României.

Tânărul a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției Transporturi pentru a fi depus în Penitenciarul Bacău.