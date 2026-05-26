Val de furturi auto în Bacău: șase mașini au fost furate după ce au fost lăsate descuiate sau cu cheile în contact

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău trag un semnal de alarmă după ce, în ultimele trei luni, în municipiul Bacău, au fost înregistrate mai multe furturi de autoturisme lăsate neasigurate de proprietari.

Potrivit IPJ Bacău, în perioada martie – mai 2026 au fost sesizate șase cazuri de sustragere a unor mașini lăsate descuiate, cu cheile în contact sau chiar în interiorul autoturismelor. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că persoanele implicate au profitat de neatenția șoferilor și au folosit mașinile pentru deplasări de scurtă durată, abandonându-le ulterior.

Polițiștii spun că toate situațiile puteau fi prevenite prin respectarea unor măsuri minime de siguranță și atrag atenția că tot mai mulți șoferi își lasă autoturismele pornite în fața locuințelor, magazinelor sau altor locații, fără supraveghere.

Pentru a evita astfel de incidente, oamenii legii recomandă conducătorilor auto:

să închidă și să asigure autoturismul de fiecare dată când îl părăsesc, chiar și pentru câteva minute;

să nu lase cheile în contact sau în interiorul vehiculului;

să nu lase documente sau bunuri de valoare la vedere;

să parcheze în zone iluminate și supravegheate video;

să verifice sistemele de închidere înainte de a pleca de lângă mașină;

să fie atenți în special la autoturismele pornite și nesupravegheate.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că adoptarea unor măsuri simple poate reduce considerabil riscul de a deveni victimă a furturilor auto.

În cazul în care observați persoane suspecte sau sunteți victima unei infracțiuni, polițiștii recomandă apelarea de urgență a numărului 112 sau sesizarea celei mai apropiate unități de poliție.