Val de plângeri împotriva taxelor locale din 2026, pe masa Consiliului Local Bacău. Primăria cere respingerea lor

Consiliul Local Bacău urmează să dezbată, în ședința din această lună, mai multe proiecte de hotărâre care vizează respingerea unor plângeri prealabile formulate de contribuabili împotriva hotărârilor prin care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2026.

Contestatarii au atacat atât HCL nr. 552/2025 privind stabilirea taxei de salubritate pentru 2026, cât și HCL nr. 553/2025 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și HCL nr. 554/2025, în special anexa referitoare la taxa specială de protecție civilă. În documentele înaintate Consiliului Local se arată că plângerile vizează, în esență, „pretinsa nerespectare a procedurilor de transparență decizională”, „încălcarea principiilor egalității și proporționalității”, lipsa fundamentării taxelor și nelegalitatea destinației unor cheltuieli.

În cazul taxei de salubritate, administrația locală susține că stabilirea cuantumului în lei/clădire rezidențială/lună este „legală, justificată economic și tehnic” și că reflectă costurile reale ale serviciului, respingând acuzațiile privind o eventuală majorare mascată. De asemenea, în ceea ce privește indexarea impozitelor cu rata inflației, Primăria arată că măsura este conformă cu prevederile Codului Fiscal și că proiectele au fost publicate și supuse dezbaterii publice, în baza Legii 52/2003.

Plângerile au fost formulate de Dâncă Pavel Traian, Șargu Neculai, Lucaci Ioan, precum și de Godoi Adrian.

În toate cazurile, aparatul de specialitate al Primarului propune respingerea plângerilor ca nefondate și mandaterea primarului pentru a reprezenta Consiliul Local în instanță, în eventualitatea deschiderii unor litigii. Practic, dezbaterea din Consiliul Local nu mai este despre nivelul taxelor, ci despre validarea poziției juridice a administrației în fața contribuabililor care contestă modul în care acestea au fost stabilite pentru anul 2026.