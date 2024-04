Valentin Ivancea, candidatul comun PSD – PNL pentru Primăria Bacău. Social-democratul, în conferință cu Mircea Fechet, președintele PNL

Social-democratul Valentin Ivancea este candidatul comun al PSD şi PNL pentru funcţia de primar al municipiului Bacău. Acesta a fost prezentat oficial, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă comune desfășurate la sediul PNL și susținute de candidat, împreună cu ministrul Mircea Fechet, președintele organizației județene PNL Bacău.

Mircea Fechet: „Valentin Ivancea este candidatul care are cele mai mare șanse să îl învingă pe actualul primar, Lucian Stanciu Viziteu!”

„Punem în aplicare nu doar o decizie a Biroului Politic Național. Conform sondajelor pe care le-am făcut de-a lungul timpului, mai mult de 7 din 10 băcăuani doresc schimbarea administrației. Asta ne îndeamnă la cele mai potrivite alegeri. Analizând potențialul posibililor candidați ai PNL, la fel cum am discutat și cu partenerii de alianță de la PSD, am ajuns la concluzia că Valentin Ivancea este candidatul care are cele mai mare șanse să îl învingă pe actualul primar, Lucian Stanciu Viziteu”, a spus preşedintele filialei PNL Bacău, Mircea Fechet.

„Discutăm despre o constructie politică pe termen lung, în care vom avea candidați comuni și la Consiliul Local, într-o pondere pe care o vom stabili ulterior. Dar, mai ales, discutăm despre o construcție politică care să asigure stabilitate în municipiul nostru, care să deblocheze lucrurile care astăzi, vedem cu toții că, nu merg bine, și care să pună capăt actualei situații: multă vorbărie, mult circ și foarte puține lucruri care se întâmplă”, a adăugat liderul liberal.

Mircea Fechet s-a referit la speculațiile referitoare la susținerea altui candidat și a precizat că el nu a anunțat oficial altă decizie a PNL. Ministrul, care e și candidat la președinția CJ din partea PNL, a declarat că municipiul Bacău a ratat extrem de multe oportunități de finanțare prin programe europene și l-a ironizat pe primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu care a declarat la un post tv că halda de fosfogips a Sofert ar fi în centrul Bacăului. „La Ministerul Mediului a fost o muncă titanică pentru ecologizarea haldei de fosfogips”, a spus ministrul Fechet. El a explicat că va fi nevoie de o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de ecologizare, acesta fiind un exemplu de colaborare PNL-PSD. „Înțelegem interesul național și local!”, a declarat liderul liberal.

Valentin Ivancea: „La Primăria Bacău trebuie să fie vorba de o gospodărire, nu e de o ideologie de stânga sau dreapta”

„Eu vreau să elimin o falsă temă. Eu cred că băcăuanul care iese din scara blocului nu are o dilemă dacă primarul e de stânga, e de dreapta, ci se gândește dacă primăria este condusă de un om gospodar (…) dacă nu ne ciocnim de fiecare dată, în cartiere, în centrul orașului, de o lipsă de administrație corectă și coerentă, îndreptată către cetățean. Cred că, băcăuanul căruia ne adresăm acum este îngrijorat sau are o adevărată dilemă dacă este ridicat gunoiul, dacă are apă, utilități publice, transport public de calitate… Dacă are unde să-și parcheze mașina, dacă poate traversa orașul într-un termen rezonabil… Mai puțin cred că îl interesează dacă cineva este de stânga sau de dreapta”, a declarat Valentin Ivancea.

Este o alegere pe care cetățeanul trebuie să o facă gândindu-se la următoarele lucruri: fonduri europene implementate sau fonduri europene pierdute; apartamente pentru medici sau apartamente pentru cei din USR? De asemenea: parcări pentru băcăuani, nu desenate; nu neapărat imagine, ci realitate a unor lucrări care trebuie finalizate de foarte mult timp. Cred că asta e dilema băcăuanului… Noi am venit într-o alianță care vrea să ofere cetățeanului o soluție viabilă, corectă, solidă, coerentă. O alianță politică, dar în același timp și o alianță administrativă. Îmi doresc o colaborare administrativă cu Consiliul Județean, astfel încât municipiul Bacău să iasă din dezastrul în care se află. Oricât s-ar încerca, din partea contracandidaților, să coloreze Bacăul în acest moment, el rămâne tot gri. Tocmai de asta cred că nu e neapărat important să luptăm împotriva cuiva, ci să schimbăm ceva, modul de a face administrație la nivel municipal. În acest moment cetățeanul nu se simte ascultat, mediul de afaceri este ignorat. Îmi propun un proiect prin care mediul de afaceri și cetățeanul să facă parte din decizie. Administrația trebuie să fie glasul cetățenilor si al mediului de afaceri, să decidem pentru dânșii în cunoștință de cauză. La Primăria Bacău trebuie să fie vorba de o gospodărire, nu e de o ideologie de stânga sau dreapta. E vorba de o administrație transparentă, deschisă și orientată spre realizarea unor proiecte viabile pentru cetățeni. – Valentin Ivancea

Spitalul Municipal intră în execuție, după respingerea contestației

„Mă bucur de maturitatea politică pe care a demonstrat-o PNL-ul și care a ales să susțină cel mai bine poziționat candidat, lăsând deoparte orgoliile politice și punând în față interesul băcăuanului”, a declarat Valentin Ivancea. Președintele CJ a dat drept exemplu pavilionul fostului Spital Municipal. „Vă pot anunța că fostul Spital Municipal a trecut prin furcile caudine administrative aproximativ 6-7 luni de zile și săptămâna viitoare putem semna contractul de execuție. Este un proiect-rezultat al unor înțelegeri politice inițiale, în care s-a pus înaintea ideologiei proiectul sau cetățeanul. Acest exemplu trebuie multiplicat la nivelul municipiului Bacău. Nu putem să pierdem timp în teme false de dezbatere, atât timp cât câștigă cetățeanul”, a spus candidatul PSD-PNL.