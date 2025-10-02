Veste proastă pentru Autostrada Moldovei: doar un tronson și jumătate din cele șase, între Focșani – Bacău – Adjud, ar putea fi deschise până la sfârșitul anului

Autostrada A7 din Moldova, care ar trebui să fie finalizată la sfârșitul lui 2025 pentru cele șase loturi aflate în execuție, riscă să fie deschisă parțial. Din totalul de aproximativ 173 km ai tronsonelor construite de UMB, doar un tronson complet și o parte dintr-altul ar putea fi gata până la sfârșitul anului, potrivit estimărilor CNAIR

„Anul acesta va fi deschis traficul de la Focșani și până la Adjud. Restul până la Pașcani va fi gata anul viitor”, declară Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR pentru HotNews.ro

Practic, ar fi inaugurate:

Lotul 1 Focșani – Domnești-Târg (35,6 km)

(35,6 km) Circa 16 km din Lotul 2 (până la nodul rutier nord de Adjud)

Întârzierile sunt legate în mare parte de problematica finanțării: renegocieri PNRR, incertitudini la alocarea sumelor și mutarea unor sume între loturi pentru a asigura finanțarea nerambursabilă.

UMB are în prezent termen oficial de finalizare în noiembrie 2025 pe contractele de pe A7, dar „este posibil să ceară extensie de timp”, spune Șerbănescu. În același timp, termenul de referință care contează este august 2026, dată până la care toate proiectele PNRR trebuie finalizate.

Din partea societății civile, Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură, spune:

„Pentru Focșani – Adjud sunt șanse, însă vorbim de un scenariu optimist. […] Scenariul pesimist ar fi că nu termină bucata de la Focșani și rămâne să deschidă doar Tișița-Adjud.”

