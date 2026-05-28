Vești proaste din agricultură! Trei firme din Grup Șerban Holding intră în insolvență, după căderea Interagroaliment

Încă trei companii din Grup Șerban Holding vor cere deschiderea procedurii de insolvență, la o lună după ce Interagroaliment, principala firmă din grup, a intrat în insolvență.

FOTO: Nicolae Șerban, acționarul principal

Este vorba despre Șerban Distribuție, Fyn Invest Danmark și Luma Land, afectate de obligațiile de garantare pentru un credit sindicalizat de 69,9 milioane de euro, potrivit unui anunț transmis Bursei de Valori București.

Reprezentanții grupului spun că măsura urmărește protejarea activității și conservarea activelor din agribusiness.

Șerban Distribuție, companie care asigură lucrări agricole și administrează flota de utilaje și camioane a grupului, a început deja restructurări de personal și a redus activitatea de transport.

În cazul Fyn Invest Danmark, activitatea agricolă va continua în aceleași condiții, cu accent pe cultivarea cerealelor și a plantelor furajere în sistem ecologic. Firma nu are angajați, iar lucrările agricole vor fi executate în continuare prin contracte externe, în principal cu Șerban Distribuție, potrivit economica.net.

Luma Land deține aproximativ 30 de hectare de teren agricol, pe care le are date în arendă unei societăți afiliate grupului.