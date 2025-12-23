Viceprimarul Bulai anunță prima licitație pentru locurile de parcare de reședință din Bacău, în zona Tipografilor 1

În luna ianuarie 2026 va fi organizată prima procedură de atribuire a locurilor de parcare de reședință din municipiul Bacău, pentru parcarea situată în zona Tipografilor 1, potrivit unui anunț făcut de viceprimarul Leonard Bulai.

La procedură vor putea participa locuitorii din imobilele situate pe strada Bradului nr. 11 sc. A și B, nr. 13 sc. A și B și nr. 15, pe strada Tipografilor nr. 10, nr. 12 sc. A și B, nr. 16 și nr. 18, precum și cei care locuiesc pe strada Mioriței, la nr. 70 sc. A, B și C și nr. 72 sc. A și B.

Începând cu data de 8 ianuarie 2026, persoanele cu handicap vor putea depune cereri pentru atribuirea gratuită a unui loc de parcare în această parcare de reședință.

După finalizarea acestei etape va fi anunțat numărul locurilor rămase disponibile. Dacă numărul solicitărilor va fi mai mic decât numărul locurilor, atribuirea se va face direct, iar în situația în care cererile vor depăși numărul spațiilor disponibile, acestea vor fi atribuite prin licitație.