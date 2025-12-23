Viceprimarul Bulai anunță prima licitație pentru locurile de parcare de reședință din Bacău, în zona Tipografilor 1

În luna ianuarie 2026 va fi organizată prima procedură de atribuire a locurilor de parcare de reședință din municipiul Bacău, pentru parcarea situată în zona Tipografilor 1, potrivit unui anunț făcut de viceprimarul Leonard Bulai.
La procedură vor putea participa locuitorii din imobilele situate pe strada Bradului nr. 11 sc. A și B, nr. 13 sc. A și B și nr. 15, pe strada Tipografilor nr. 10, nr. 12 sc. A și B, nr. 16 și nr. 18, precum și cei care locuiesc pe strada Mioriței, la nr. 70 sc. A, B și C și nr. 72 sc. A și B.
Începând cu data de 8 ianuarie 2026, persoanele cu handicap vor putea depune cereri pentru atribuirea gratuită a unui loc de parcare în această parcare de reședință.
După finalizarea acestei etape va fi anunțat numărul locurilor rămase disponibile. Dacă numărul solicitărilor va fi mai mic decât numărul locurilor, atribuirea se va face direct, iar în situația în care cererile vor depăși numărul spațiilor disponibile, acestea vor fi atribuite prin licitație.
Comentarii
Fănică a zis
Să vezi acum cum se împing 10 pe un loc de parcare și la restul nu mai au voie să participe, că așa scrie în regulament.
Vasile a zis
Să aibă cetățenii dosar cu „șină” pentru licitații.
Sorina a zis
Japcă AUR+USR la Bacău.
Buna asta a zis
Ideea e cum ai să anunti locuitorii că se deschide o licitație? Ha. Că nu toti stau cu ochii pe Ziarul de Bacau si Facebook-ul primariei mai ales ca pe multi primarul i-a blocat pentru comentarii care nu sunt pozitive. Ca asa e USR-ul, nu suporta deloc criticile. Mai ales Vizitiul.
Jan a zis
Le publică AUR la Simion pe pagină.
Tucu a zis
Un lucru civilizat
Gogu a zis
Licitația asta este doar în favoarea primăriei, ma ia niște bani de la fraieri ca să finanțeze sediul de 7 milioane de euro sau alte proiecte fanteziste ale lui viziteu. Ne dăm seama că trăim într-un oraș european doar după taxele plătite, străzile și infrastructura sunt praf, școlile arată ca în 1950 iar noi votăm aceeași oameni mereu. Consiliul Local este aliniat după interesele primarului, votează tot ce-i trimite viziteul fără nici un fel de problemă, opoziția este ca și inexistentă.
Viorel a zis
Sunt pe site-ul AUR, filiala Bacău.