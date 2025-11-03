Viceprimarul comunei Podu Turcului, demis după o condamnare cu suspendare pentru ucidere din culpă

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a emis un ordin, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Cătălin Sachelaru, ales în Consiliul Local al comunei Podu Turcului pe listele Alianței Dreapta Unită (USR, PMP și Forța Dreptei).

Decizia a fost luată ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive prin care acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, în urma unui accident de circulație.

Ca urmare a încetării mandatului de consilier local, Cătălin Sachelaru își pierde automat și calitatea de viceprimar al comunei Podu Turcului, întrucât exercitarea acestei funcții este condiționată de deținerea mandatului de consilier.

„Instituția Prefectului are obligația de a asigura respectarea strictă a prevederilor legale și a principiilor statului de drept. Emiterea acestui ordin reprezintă o consecință legală, nu o opțiune administrativă. Toți aleșii locali trebuie să își exercite mandatul cu responsabilitate, în deplină conformitate cu legea și cu respectarea valorilor integrității publice. Prefectura va continua să vegheze la buna funcționare a administrației publice locale și la aplicarea corectă a normelor juridice”, a declarat prefectul Andreea Negru. (sursa: comunicat de presă)