Viceprimarul Dragoș Ștefan construiește, fără autorizație, o terasă pentru un bistro din Bacău. Localul e abonat la contracte cu Direcția de Asistență Socială a Primăriei Bacău din 2022

O terasă destinată restaurantului Nord Bistro este construită fără autorizație pe un teren concesionat de la Primăria Bacău chiar de firma viceprimarului Dragoș Ștefan. Lucrările au început deși municipalitatea nu a eliberat autorizația de construire obligatorie.

Situația a fost confirmată pentru Ziarul de Bacău atât de Primărie, cât și de Poliția Locală. Autoritățile au efectuat un control, iar Compartimentul Disciplina în Construcții pregătește documentele necesare pentru stabilirea sancțiunii și a măsurilor care vor fi dispuse.

„Pentru imobilul de pe strada Aprodul Purice, Primăria a eliberat doar certificat de urbanism, în vederea obținerii autorizației de construire. Până la acest moment nu a fost eliberată autorizație de construcție. Poliția Locală a fost deja în control, fiind întocmită nota de control cu privire la cele constatate”, a transmis Primăria Bacău.

Teren concesionat de firma viceprimarului

Terenul pe care este ridicată terasa a fost concesionat prin hotărârea Consiliului Local din 25 iunie către Agromiso Plant SRL, pentru 4667 de lei pe an. Conform portalului Listafirme.ro societatea este deținută de viceprimarul Dragoș Ștefan, iar fiica sa este administrator. De altfel, concesiunea a trecut prin Consiliul Local, iar viceprimarul Ștefan a părăsit sala la momentul votului, pentru a evita o stare de incompatibilitate.

Terasa aparține restaurantului Nord Bistro, operat de firma MDDD Events SRL, care a închiriat atât imobilul în care funcționează restaurantul cât și terenul pentru terasă de la firma viceprimarului.

Poliția Locală: Verificările au început pe 21 iulie

Poliția Locală Bacău susține că verificările în teren au început pe 21 iulie 2026, când a fost întocmit actul de constatare.

foto: lucrări fără autorizație la terasa Nord Bistro

„Poliția Locală a Municipiului Bacău cunoaște situația semnalată, verificările în teren fiind efectuate începând cu data de 21.07.2026, dată la care a fost întocmit actul de constatare”, a transmis instituția.

Compartimentul Disciplina în Construcții se află acum în etapa finalizării procedurii și analizează documentele necesare pentru stabilirea situației de fapt și de drept, în conformitate cu Legea nr. 50/1991.

„După finalizarea procedurii, în cazul în care se constată că s-au încălcat prevederile legale, se va proceda la întocmirea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, care, împreună cu documentele aferente, va fi înaintat Primarului Municipiului Bacău, în vederea stabilirii cuantumului sancțiunii contravenționale, precum și pentru dispunerea măsurilor legale privind intrarea în legalitate, după caz”, a mai precizat Poliția Locală.

Deși Poliția Locală folosește formula prudentă „în cazul în care se constată”, Primăria Bacău a confirmat deja că pentru imobil nu fusese eliberată autorizația de construire.

Contracte de peste 3 milioane de lei cu Direcția de Asistență Socială

MDDD Events SRL, firma care operează Nord Bistro și care a închiriat terenul societății viceprimarului, are încă din 2022 contracte cu Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău pentru servicii de cantină socială.

În aproximativ trei ani și jumătate, societatea a primit șapte contracte în valoare totală de 3.079.618 lei fără TVA. Potrivit documentelor procedurilor, la achizițiile respective nu a participat nicio altă firmă

Primul contract, în valoare de 363.264 de lei fără TVA, a acoperit perioada 22 august–31 decembrie 2022. MDDD Events trebuia să asigure hrana pentru 100 de beneficiari pe zi, respectiv 13.200 de porții, la un preț de 27,52 lei pentru fiecare porție. De atunci, firma a „prins” toate contractele pentru acest serviciu al DAS, neîntrerupt, până în 2026.

Cel mai recent și, totodată, cel mai mare contract a fost încheiat pentru perioada 1 aprilie 2025–31 martie 2026. Valoarea acestuia este de 1.124.200 de lei fără TVA.

Contractul prevede furnizarea a 29.200 de mese, la un preț de 38,50 lei pentru fiecare masă. Spre deosebire de primele contracte, documentația prevede ridicarea hranei de la sediul prestatorului.

Partidul e în toate

MDDD Events aparține lui Mocanu Dragoș Mihail (foto). Întâmplător, acesta apare pe lista de candidați AUR Bacău pentru Consiliul Local, la alegerile trecute, listă condusă de viceprimarul Dragoș Ștefan. De altfel, Bistro Nord a găzduit mai multe evenimente organizate de AUR Bacău, cu diverse ocazii, de la Crăciun și până la întruniri de partid.

Întrebat de legăturile sale cu viceprimarul, patronul Bistro Nord a spus că „n-are nicio legătură cu Dragoș Ștefan”, iar de politică s-a lăsat. „Am fost și membru de partid la un moment dat. Acum nici nu știu dacă mai sunt. M-a și sunat cineva și le-am zis că nu mai vreau”. Legat de evenimentele de partid, acesta a spus că „probabil au fost și evenimente de la AUR. Locația noastră e deschisă pentru oricine, îi invităm pe toți, eu trebuie să fac bani. Probabil au platit…”

foto – întâlnire AUR Bacău, de Crăciun, la Nord Bistro

Deși a spus că nu are nicio legătură cu Dragoș Ștefan, pe pagina de Facebook a lui Mocanu apar mai multe share-uri atât cu activitatea politică a viceprimarului, cât și cu afacerile sale, precum „Ferma Ștefan”. „Faptul ca am dat share pe Facebook ce înseamnă? De unde apare legătura? Mă cunosc și cu Viziteu, cu toata lumea”, a explicat patronul Nord Bistro.

foto – deși susține că nu are legături cu Dragoș Ștefan, patronul Nord Bistro îl promovează pe viceprimar și afacerile acestuia

Viceprimarul Ștefan susține că nu se ocupă de propria firmă

L-am contactat pe viceprimarul Dragoș Ștefan și l-am întrebat ce exemplu dă băcăuanilor dacă el însuși, în calitatea deținută, s-a apucat de construcție fără documentele obligatorii. De asemenea, l-am întrebat de legăturile cu patronul restaurantului. Vicele a spus că nu se ocupă el de firmă, chiar dacă este acționar 100% și ne-a transmis că vom primi un punct de vedere de la firma sa, pe care îl redăm mai jos. De asemenea, a negat orice altă legătură cu restaurantul, în afară de închirierea spațiului.

„Societatea deține Contract de concesiune, Certificat de Urbanism și avizele solicitate in Certificat. S-au făcut demersurile de obținere a autorizației de construire prin obținerea avizelor solicitate.

Menționăm că Politia locală a fost la locație și societatea va suporta consecințele legale. Nu se poate depune de autorizație, deoarece depunerea este condiționată și de existenta extraselor de carte funciara care în acest moment sunt blocate la ANCPI până la o data nedeterminata” – SC Agromiso Plant SRL

Facem precizarea că hotărârea privind concesionarea terenului a fost adoptată pe 25 iunie anul acesta, iar problemele la OCPI au început pe 14 iulie. Cu toate acestea, fotografii din data de 2 iulie arătau că deja începuseră lucrările la terasă.

foto – pe data de 2 iulie, începuseră deja lucrările la terasă

Dragoș Ștefan a intrat în consiliul local în 2012, din partea PER (Partidul Ecologist Român). În 2014 a trecut la UNPR, apoi în 2016 a candidat din partea ALDE, obținând și primul mandat de viceprimar al Bacăului. A fost exclus din ALDE, iar în 2019 a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în funcție, alături de primarul Cosmin Necula. Ambii au fost achitați în 2024. În 2020 a candidat din partea PMP, iar la alegerile trecute, din 2024, din partea AUR. Anul trecut a fost ales pentru a doua oară viceprimar al Bacăului.