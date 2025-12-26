Victimele exploziei de la Onești au ajuns la SJU Bacău. Ambele se află internate în stare critică la Terapie Intensivă, cu arsuri pe suprafețe întinse

Doi tineri din Onești, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 30 de ani, au ajuns noaptea trecută la UPU Adulți Bacău, cu arsuri grave provocate de o explozie urmată de incendiu. Potrivit medicilor, cei doi au suferit arsuri întinse pe suprafețe mari ale corpului și au fost intubați încă din timpul transferului, din cauza afectării căilor respiratorii.

La prima evaluare în Unitatea de Primiri Urgențe, bărbatul prezenta arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală, iar femeia pe 60%, la nivelul capului, gâtului, toracelui și membrelor. Ulterior, după internarea în secția ATI, reevaluarea medicală a arătat că situația este mult mai gravă: femeia are arsuri de gradul II–III pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar bărbatul pe 65%.

Pacienții au fost supuși intervențiilor medicale specifice în sala de operații, unde li s-au toaletat arsurile și li s-a aplicat tratamentul corespunzător. În prezent, ambii se află internați în stare critică în secția de Terapie Intensivă, fiind ventilați mecanic, iar echipele medicale fac eforturi continue pentru a-i menține în viață.

În paralel, autoritățile medicale caută soluții pentru transferul lor în străinătate, în centre specializate pentru mari arși, după ce în unitățile de profil din țară nu a fost găsit niciun loc disponibil.