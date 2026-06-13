VIDEO Alergare în pijamale: zeci de băcăuani, de toate vârstele, au alergat aseară la Atheltic Park

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Aseară, pe pista de alergare din Athletic Park, s-a dat startul unei curse atipice: zeci de băcăuani, de toate vârstele, s-au reunit la linia de start echipați în pijamale. Scopul nu a fost obținerea celui mai bun timp, ci distracția.

Participanții au venit îmbrăcați care mai de care, în pijamale simple, colorate sau cu imprimeuri vesele, și au alergat sau au mers pe pista în propriul ritm, timp de o oră, de la 22:00-23:00.

După încheierea cursei, oamenii au rămas pentru tombolă și celelalte surprize pregătite de organizatori, au încins o horă, au socializat și s-au distrat.

„Când noaptea devine magie… S-au stins luminile pe pistă, echipamentele sunt strânse și în Athletic Park e liniștea … dar noi pur și simplu nu putem adormi. Energia voastră încă ne ține treji! A fost dincolo de orice vis. Ați adus atât de multă bucurie, zâmbete în pijamale și acea căldură care transformă o noapte răcoroasă într-o amintire de neuitat. Ați fost MAGICI! Bacău, devii din ce în ce mai frumos datorită oamenilor ca voi. Mulțumim. A fost de neuitat!”, a transmis organizatorul evenimentului – Oleacă de Bicicliști.

Mai multe videoclipuri cu ineditul eveniment sunt disponibile pe pagina de facebook Oleacă de Bicicliști.