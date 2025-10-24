VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: lotul 1 a ajuns la peste 85%. Pe ce zone se concentrează muncitorii lui Umbrărescu

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a transmis vineri imagini de pe șantierul Autostrăzii A7, Focșani – Bacău, Lot 1 Focșani – Domnești Târg. Potrivit datelor oficiale, stadiul fizic pe acest lot a ajuns la peste 85%.

„În acest moment, constructorul este mobilizat în mod special pentru finalizarea lucrărilor la structuri (poduri, viaducte), precum și la amenajarea supratraversării DN2 din zona Garoafa, unde sunt în plină execuție lucrările de turnare a plăcii de suprabetonare”, spun cei de la DRDP Iași, cu referire la lotul 1 din A7 Focșani – Bacău.