VIDEO! Autostrada A7 Focșani-Bacău: muncitorii lui Umbrărescu asfaltează pe Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a publicat mai multe imagini video de pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – Răcăciuni.

Potrivit DRDP Iași, este așternut un strat de legătură (binder) în zona km 38+000, între pasajul de la Domnești-Târg și podul peste Trotuș din apropierea municipiului Adjud. Constructorul UMB este mobilizat pe acest sector cu două truse de așternere a mixturilor asfaltice, șase cilindri compactori și aproximativ 40 de autobasculante transport și muncitori.

Lucrările pe secțiunea Focșani – Bacău au fost reluate luni, 18 august, după o pauză mai lungă cu săptămână cauzată de un blocaj financiar.

Cinci loturi ale secțiunilor Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani care vor fi finanțate din granturi PNRR, adică din fonduri nerambursabile, în loc de împrumuturi.

Conform Guvernului, este vorba despre următoarele loturi de autostradă:

  • Autostrada Focșani – Bacău, Lot 1, Focșani – Domnesti – Târg
  • Autostrada Focșani – Bacău, Lot 2, Domnești Târg – Răcăciuni
  • Autostrada Focșani – Bacău, Lot 3, Răcăciuni – Bacău
  • Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 1, Bacău (Săucești) – Trifești
  • Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 2, Trifești – Gherăești

Iar lotul 3 Mircești – Pașcani al tronsonului Bacău – Pașcani rămâne finanțat din împrumuturi PNRR, deoarece nu ar putea fi gata până în august 2026, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor la proiectele din PNRR, scrie Economedia.ro.

