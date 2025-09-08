VIDEO – Autostrada A7, sectorul Focșani – Bacău, construit de Umbrărescu. Asociație: Trebuie să se alinieze mai multe planete astfel încât să ne încadrăm în termenele PNRR

Asociația Moldova vrea Autostradă a publicat noi imagini de pe şantierele firmelor lui Dorinel Umbrărescu de pe Autostrada A7. Esta vorba despre filmări recente de pe Lotul 1 Focşani – Bacău, unde Asocierea SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL are de finalizat în acest an aproximativ 4200 metri liniari de structuri (pod, pasaj), din care circa 2560 m din beton si peste 1600 m cu grinzi metalice.

“Pe cei 35.6 km ai lotului dintre Focşani şi Domneşti Târg, mobilizarea este una bună, gradul de execuţie fizică fiind de 60% conform ultimei raportări CESTRIN. Ar fi grozav dacă acelaşi grad de mobilizare ar fi şi pe celalalte loturi de pe A7 până la Paşcani, dar din păcate, dronathoanele MVA arată că trebuie să se alinieze mai multe planete astfel încât să ne încadrăm în termenele PNRR pentru a accesa finanţarea 100% nerambursabilă (loturile dintre Focşani şi Gherăieşti trebuie finalizate până în august 2026!).”, consideră Asociația Moldova vrea Autostradă.

Data filmării: 4 septembrie 2025

Progres raportat: 60% (raportare Cestrin la data filmării)

Autostrada A7 – Focșani – Bacău

Lot 1: Focșani (Vrancea) – Domnești-Târg (Vrancea)

Constructor: ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL

Cinci loturi ale secțiunilor Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani vor fi finanțate din granturi PNRR, adică din fonduri nerambursabile, în loc de împrumuturi.

Conform Guvernului, este vorba despre următoarele loturi de autostradă:

Autostrada Focșani – Bacău, Lot 1, Focșani – Domnesti – Târg

Autostrada Focșani – Bacău, Lot 2, Domnești Târg – Răcăciuni

Autostrada Focșani – Bacău, Lot 3, Răcăciuni – Bacău

Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 1, Bacău (Săucești) – Trifești

Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 2, Trifești – Gherăești

Iar lotul 3 Mircești – Pașcani al tronsonului Bacău – Pașcani rămâne finanțat din împrumuturi PNRR, deoarece nu ar putea fi gata până în august 2026, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor la proiectele din PNRR.

Lungime Focșani – Bacău: 95,90km