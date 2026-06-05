VIDEO Autostrada Bacău-Pașcani: UMB a mobilizat peste 1400 de muncitori și 700 de utilaje. Primul tronson de autostradă din Iași, pregătit de asfaltare

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Constructorul Umbrărescu avansează pe Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani, unde construiește primul nod turbion din România. Potrivit secretarului în ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, primul tronson de autostradă din județul Iași este pregătit pentru asfaltare.

Acest segment se află pe Lotul 3 Mircești-Pașcani, al cărui traseu este pe raza județului Iași, unde constructorul:

continuă lucrările de realizare a stratului de formă cu balast stabilizat BSC pentru pregătirea așternerii primului strat de asfalt;

continuă lucrările la podețe și la nodurile rutiere Mogosești Siret, turbion A7 – A8, Pașcani, unde se realizează terasamentele, stratul de formă din balast, stabilizare cu lianți hidraulici și consolidarea terasamentelor;

la nodul rutier turbion de la intersecția autostrăzilor A7 și A8, se execută lucrări la terasamente pe bretelele de acces, la stratul de formă din balast și la consolidarea terasamentelor;

progresul fizic este la 52%, iar acesta va fi ultimul lot din A7 care va fi dat în trafic din cei peste 320 km cuprinși între Ploiești și Pașcani.

Pe șantierul Lotului 2 Trifești – Gherăiești, progresul fizic este de 52%:

se execută lucrări la suprastructura drumului (fundație de balast și strat de formă din balast, agregate naturale stabilizate cu ciment, strat de legătură și de uzură);

au început lucrările pentru scurgerea apelor (rigole) și siguranța circulației;

se lucrează la podețe și la nodurile rutiere Roman Vest, Roman Nord și Săbăoani, unde se realizează fundațiile de balast și straturile de formă din balast, iar pe nodurile rutiere Roman Vest și Săbăoani a început așternerea stratului de bază.

Iar pe șantierul Lotului 1 Săucești (Bacău) – Trifești, progresul fizic este de 55,8%:

sunt în curs de finalizare lucrările de umpluturi și de consolidare terasamente;

au început lucrările pentru scurgerea apelor (rigole mediane și de acostament) și pentru spațiile de servicii;

se lucrează la suprastructura drumului (agregate naturale stabilizate cu ciment, strat de bază, strat de formă, strat de uzură);

se lucrează la podețe și la pasajele de pe bretelele aferente nodurilor rutiere Bacău Nord, Filipești și Roman Sud.

În total, pe Autostrada Bacău – Pașcani sunt mobilizați 1438 muncitori și 784 utilaje.

Primul nod turbion din România va asigura conexiuni între sudul Europei și Cernăuți, dar și legătura dintre Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei.