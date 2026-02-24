VIDEO Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani: imagini noi cu primul nod rutier turbion din România, pe care îl construiește UMB

Utilizatorul Răducu P Drum a publicat un clip cu imagini recente de pe șantierul lotului 3 Mircești – Pașcani al Autostrăzii Moldova A7 (Bacău – Pașcani), potrivit Economedia.ro.

Nodul rutier de tip turbion dintre cele 2 autostrăzi A7 şi A8 este localizat la sud de Pașcani, mai exact pe raza U.A.T.-urilor Stolniceni – Prăjescu și Pașcani, se va întinde pe o lungime de circa 2 km și o suprafață de 220 hectare și va cuprinde: 8 bretele, proiectate la viteza de 80 km/h; 12 pasaje (8 pasaje aferente A7 și 4 pasaje aferente A8); 5 podețe.

Stadiul fizic raportat pe cele trei loturi ale secțiunii A7 Bacău – Pașcani, este la final de februarie 2026, potrivit Cestrin: