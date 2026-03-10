VIDEO Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani: sute de utilaje ale UMB lucrează pe lotul 2, Trifești-Gherăiești

Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani. Imaginile surprinse de Răducu P Drum sunt de pe Lotul 2 Trifești-Gherăiești, care are o lungime de aproximativ 19 km.

Lucrările pe cei aproape 19 kilometri ai lotului 2 Trifești – Gherăești sunt realizate în proporție de 40%, conform celor mai recente date CESTRIN, potrivit Economica.net.

În comentariile care însoțesc imaginile video, utilizatorii au doar cuvinte de încurajare pentru „armata portocalie” a UMB. Iată câteva: