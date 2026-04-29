VIDEO Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani – UMB a început așternerea primelor straturi de asfalt

Grupul UMB a început așternearea primelor straturi de asfalt pe 20 din cei 77 km ai sectorului Bacău-Pașcani, parte din Autostrada Moldovei A7.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, care a publicat și noi imagini video de pe loturile 1 și 2, Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești, sunt în execuție lucrări de așternere a mixturilor asfaltice pe mai multe sectoare de pe cele două loturi, constructorul fiind mobilizat cu patru truse de așternere (finisoare, cilindri compactori, muncitori) în zonele nod rutier Bacău-Nord, Filipești și Săbăoani.

„De asemenea, asfaltul este așternut la nivel de strat de bază și de legătură pe aproximativ 20 de km din totalul celor 77 de km ai acestui tronson. Concomitent, sunt în execuție lucrări de stabilizare a straturilor de fundare, taluzări și lucrări la structurile de pe traseu (poduri, viaducte)”, transmite DRDP Iași.

Lotul 1 (Săucești-Trifești: 30,3 km total) se află la un stadiu fizic de 49,1%, iar lotul al 2-lea (Trifești – Gherăești: 18,99 km total) la un stadiu fizic de 46,9%.

Contractul a fost semnat de grupul UMB pe 15.02.2023, iar durata de execuție este de 30 luni.