VIDEO: Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău. Care este stadiul lucrărilor lui Umbrărescu la centura Adjud

Noi imagini de pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7 Focșani – Bacău au fost publicate pe contul de YouTube al unuia dintre cei mai vechi și activi membri ai comunității pasionaților de infrastructură. Pe contul Răducu P Drum a fost publicat un clip de aproape 10 minute cu imagini filmate recent pe lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni, unde lucrează firmele lui Dorinel Umbrărescu, așa-numitul „grup UMB”.

În imagini, spune autorul filmării, poate fi observat stadiul lucrărilor la centura Adjud, parte din A7 lotul 2, Domnești Târg – Răcăciuni. La finele lunii trecute, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunța că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Moldovei A7 Focșani- Bacău a depășit 80%.

Datele din Cestrin spun, însă, că pe lotul 2 stadiul actual este fizic este de 65,2%, iar stadiu actual financiar, de 29.62%.

Șeful CNAIR mai estima atunci că până la finalul acestui an, circulația pe lotul 2 se va putea deschide cel puțin până la Adjud ( 17 km din cei aproape 39 km). Valoarea acestui contract, finanțat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

“La ora actuală constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de muncitori. Dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km (A3 – A7)”, mai spunea Cristian Pistol.