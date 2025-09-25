VIDEO! Autostrada Moldovei A7: imagini noi cu avansul de pe lotul 3 Pietroasele – Buzău

Noi imagini de pe lotul 3 Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău au fost postate pe YouTube de pasionații de infrastructură.

Pe contul Raducu P Drum a fost publicat un clip video de aproape 6 minute în care sunt imagini filmate pe 19 septembrie 2025, notează Economedia.ro

Unii dintre comentatori au observat că „au desființat descărcarea provizorie în sensul giratoriu de lângă podul DN2, peste autostradă. E clar că s-au săturat să aștepte deschiderea lotului 2.” Alții cred că desființarea acestei descărcări provizorii poate fi un semn că va fi deschis în curând și lotul 2 Mizil – Pietroasele.

Circulația pe lotul 2 Mizil – Pietroasele al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău ar putea fi deschisă la sfârșitul lunii septembrie, estima acum o lună secretarul de stat în ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. El a explicat că mai trebuie făcute câteva lucrări de consolidare înainte ca secțiunea ajunsă la un stadiu fizic de 99% să fie deschisă circulației.

„Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să se poată deschide traficul pe Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești – Buzău.”, a conchis secretarul de stat.

În urmă cu două săptămâni, Direcția Regională Drumuri și Poduri Buzău, a anunțat că pe Lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău al autostrăzii Moldovei A7 Ploiești – Buzău, lucrările avansează conform graficului.

„La acest moment, lucrările au atins un stadiu de execuție de 77%, ceea ce confirmă faptul că proiectul se desfășoară în ritm susținut și conform graficului de execuție. Mobilizarea antreprenorului și coordonarea eficientă a etapelor de lucru contribuie la respectarea termenelor asumate.”, a precizat DRDP Buzău.

