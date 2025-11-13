VIDEO! Autostrada Moldovei A7: pregătiri pentru recepția finală și deschiderea traficului pe Lotul 3 Pietroasele –  Buzău

Se fac pregătiri pentru deschiderea circulației pe lotul 3 Pietroasele – Buzău al Autostrăzii Moldovei A7 Ploiești – Buzău, scrie Economedia.ro.

Reprezentanții CNAIR și DRDP Buzău anunță că au efectuat o inspecție tehnică preliminară pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău, în vederea recepției finale și deschiderii traficului rutier.

„Verificările au vizat starea carosabilului, marcajele rutiere, elementele de siguranță și infrastructura conexă, cu scopul de a confirma conformitatea lucrărilor cu standardele tehnice și contractuale. Lotul 3 reprezintă o verigă esențială în dezvoltarea coridorului rutier Moldova – Muntenia, iar deschiderea acestui tronson va fluidiza traficul și va reduce timpii de deplasare”, precizează DRDP Buzău.

Lotul 3 al autostrăzii Ploiești-Buzău, care leagă comuna Pietroasele de Municipiul Buzău, este finalizat în proporție de 85% și ar putea fi dat în folosință la finalul lunii noiembrie, astfel că se va putea circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani, spunea la mijlocul lunii trecute șeful CNAIR.

În urmă cu 4 zile, Asociația Moldova vrea Autostradă estima că lotul 3 Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău ar putea fi deschis pe 28 noiembrie.

Deschiderea acestui lot va permite circulația pe autostradă între București și Focșani.