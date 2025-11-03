VIDEO! Autostrada Moldovei A7: Șanse foarte mari ca lotul 3 Pietroasele-Buzău să fie deschis integral circulației până la final de noiembrie (Asociația Construim România)

Asociația Construim România a publicat nou imagini de șantierul lotului 3 Pietroasele – Buzău al Autostrăzii Moldovei A7 Ploiești – Buzău și a prezentat stadiul lucrărilor, scrie Economedia.ro.

Pasajul DN2 peste A7 (parte a nodului rutier Buzău Vest) a fost complet asfaltat pe ambele căi, iar în aproximativ o săptămână traficul de pe DN2 va fi mutat de pe bretele pe pasaj, moment la care este așteptată deschiderea celor 5 km ai A7 pe relația Ploiești-Buzău. De asemenea, la pasajul A7 peste calea ferată 702 (Buzău Est) a fost turnată placa de beton pe ambele căi.

„Șansele sunt foarte mari ca întregul Lot 3 să fie deschis circulației înainte de 1 decembrie!”, conchide Asociația Construim România.

O estimare asemănătoare a făcut în urmă cu aproape două săptămâni și Asociația Moldova vrea Autostradă.

Lotul 3 al autostrăzii Ploiești-Buzău, care leagă comuna Pietroasele de Municipiul Buzău, este finalizat în proporție de 85% și ar putea fi dat în folosință la finalul lunii noiembrie, astfel că se va putea circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani, spunea la mijlocul lunii trecute șeful CNAIR.

Citește articolul integral AICI.