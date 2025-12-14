VIDEO Autostrada Moldovei A7: UMB asfaltează noaptea pe Lotul 1 – Tișița! Până la finalul anului, s-ar putea circula neîntrerupt Adjud-București

Angajații UMB lucrează contracronometru pe lotul 1 din Autostrada A7 Focșcani – Bacău, pentru deschiderea traficului până la finalul lunii decembrie, scrie economica.net. Potrivit ultimelor imagini video publicate de un pasionat al infrastructurii – Răducu Popa, constructorul român așterne asfalt inclusiv noaptea.

„AUTOSTRADA A7 Focșani – Bacău Lot 1 Asfaltări zona Tișița | LIVE 12.12.2025”, este titlul celei mai noi postări a lui Răducu Popa cu lucrările UMB la A7.

„Acum câteva zile comentam că asfaltarea la Tișița se va face în weekend, dar m-am înșelat. Au început de vineri. Mulțumim pentru filmare!”, transmite un comentator autorului imaginilor.

Alții întreabă dacă există șanse ca lucrările să fie finalizate în șapte zile, înainte de eventuala intrare în concediu a angajaților UMB.

Luna trecută, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunța despre construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7) că se aproape de finalizare. Astfel, dacă din A7 Focșani – Bacău va fi inaugurat lotul 1 și parțial lotul 2, se va putea circula neîntrerupt pe șosea de mare viteză de la București la Adjud (A3 + A7).

Șeful CNAIR preconizează că, anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7).