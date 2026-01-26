VIDEO Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani: UMB e pe teren, în ciuda zăpezii. Vezi cum avansează lucrările la primul nod rutier turbion din România

Pasionații de infrastructură au publicat imagini recente cu lucrările la primul nod rutier turbion din România, care va conecta Autostrada Moldovei A7 cu Autostrada Unirii A8. Utilizatorul Răducu P Drum a fost pe șantierul lotului 3 Mircești – Pașcani al Autostrăzii Moldova A7 (Bacău – Pașcani) pentru a verifica lucrările, scrie Economedia.ro.

Foto: captură video

Imaginile video publicate arată o mobilizare a constructorului UMB cu mai multe zeci de camioane, în ciuda zăpezii de pe șantier.

Nodul rutier de tip turbion dintre cele 2 autostrăzi A7 şi A8 este localizat la sud de Pașcani, mai exact pe raza U.A.T.-urilor Stolniceni – Prăjescu și Pașcani, se va întinde pe o lungime de cca 2 km și o suprafață de 220 hectare și va cuprinde, în principal: 8 bretele, proiectate la viteza de 80 km/h, 12 pasaje (8 pasaje aferente A7 și 4 pasaje aferente A8), 5 podețe.

Spre deosebire de celelalte 5 loturi dintre Focșani și Pașcani, finanțate 100% prin granturi nerambursabile, Lotul 3 Mircești – Pașcani al tronsonului Bacău – Pașcani rămâne finanțat din împrumuturi PNRR, deoarece nu ar putea fi gata până în august 2026, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor la proiectele din PNRR.