VIDEO! Autostrada Transilvania A3: cum arată lotul construit de UMB, care ar trebui finalizat în 2025

Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania A3, pe care constructorul român UMB intenționa să îl finalizeze în 2025. În plus, tocmai a fost emisă autorizație de construire și pentru nodul Românași, care va permite circulația pe acest lot, scrie Economica.net.

„Autostrada A3, o minune de filmare pe Zimbor Poarta Sălajului, 13 septembrie 2025”, este titlul celei mai noi postări cu acest șantier din Autostrada Transilvania.

Analizând imaginile, unii pasionați și-au exprimat speranța că încă mai poate fi finalizat în 2025 acest lot ajuns la un stadiu de 80%.

Și fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode a anunțat marți că încep oficial lucrările la nodul Românași. Acesta va permite descărcarea traficului de pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului până la finalizarea lotului vecin, cel cu Tunelul Meseș.

Surse oficiale au declarat pentru ECONOMICA.NET că, deși din punct de vedere tehnic, termenul de 2025 rămâne fezabil pentru finalizarea lucrărilor, din punct de vedere al finanțării, situația este incertă.

De altfel, „ceața financiară” ar domni și pe restul proiectelor de autostradă și drum expres.