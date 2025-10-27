VIDEO: Avans de doar 1% pe lună, pentru lotul 1 din A7 Bacău – Pașcani. Asociația Moldova vrea Autostradă: „Ne cam uităm lung la termenul PNRR”

Segmentul Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7 (30,3 km) ar fi trebuit să fie gata în noiembrie 2025, dar progresul fizic e de numai aproximativ 40%, arată Asociația Moldova vrea Autostradă.

“Suntem la 30 de luni de la start și… 39,7% progres fizic, la termenul contractual! O vară cu un deloc glorios +6,7% împărțite pe ultimele 6 luni, un avans mediu de 1% pe lună cu timp favorabil și condiții optime pentru lucru.

Termenul contractual a fost prelungit la finalul celor 30 luni contractuale până în aprilie 2026.

Termenul realist ar fi însă august 2026, “dacă se aliniază toate planetele și UMB va trage în regim full throttle”, spun reprezentanții asciației.

Pe șantier se ridică timid structurile, abia ieșite din pământ: 34 de poduri și pasaje (2750 m de beton)

1 viaduct complex de 567 m.

“Lucrările la terasamente și stabilizări de sol se mișcă încet, prea încet. UMB are încă 8 luni “extra” peste contract pentru a încheia lucrarea cu spații de servicii, noduri, perdele forestiere și calitate 100%.

Realitatea? Cu un avans de 1% pe lună, ne cam uităm lung la termenul PNRR – 31 august 2026”, transmite asociația.