VIDEO Bărbat prins cu cuțit într-un autobuz, în fața Gării Bacău. Intervenție rapidă a jandarmilor

Un bărbat a fost depistat cu un cuțit asupra sa, în timp ce se afla într-un autobuz din municipiul Bacău, în urma unei intervenții prompte a jandarmilor băcăuani.

Foto: captură video Facebook – Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Ștefan cel Mare” Bacău

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, incidentul a avut loc ieri, în fața Gării Bacău. Un echipaj aflat în patrulare a observat un bărbat al cărui comportament a ridicat suspiciuni. La vederea forțelor de ordine, acesta a evitat contactul și s-a urcat într-un autobuz din zona stației.

Jandarmii au intervenit imediat și l-au interceptat, procedând la un control corporal preventiv. Asupra bărbatului a fost găsit un cuțit cu lama de aproximativ 8 centimetri.

Persoana, originară din municipiul Roman, a fost condusă la sediul unității pentru continuarea verificărilor, iar în cauză au fost demarate procedurile legale.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate persoane rănite.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc cetățenilor importanța vigilenței și îi îndeamnă să semnaleze orice comportament suspect apelând 112 sau informând cel mai apropiat echipaj din teren. Siguranța publică rămâne o prioritate pentru autorități.