VIDEO: Bradul de Crăciun se aprinde vineri în centrul Bacăului. Primăria renunță anul acesta la focul de artificii

Primăria Bacău dă startul sărbătorilor de iarnă vineri, 28 noiembrie, de la ora 17:15, când va fi aprins bradul din Piața Tricolorului. Momentul festiv va fi animat de copiii de la Colegiul de Artă și de soprana Daniela Dumitru, care vor susține un scurt program artistic.

În piață vor fi prezenți și câțiva comercianți locali cu produse specifice sezonului, iar cei mici își vor putea trimite dorințele către Moș Crăciun. Primăria a amplasat patru cutii poștale pentru scrisori: în Piața Tricolorului (lângă brad), pe Insulă, în Parcul Nord și în cartierul Narcisa, în apropiere de stația de autobuz.

Autoritatea locală anunță totodată că, în acest an, nu va fi organizat tradiționalul foc de artificii la trecerea dintre ani. Decizia vine în contextul reducerilor repetate de buget cerute de Guvern. „Consider că trebuie să fim mai chibzuiți cu banii”, se arată în mesajul transmis de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Chiar și fără artificii, Primăria spune că orașul se va bucura de atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu iluminat festiv și activități dedicate copiilor.