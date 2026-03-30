VIDEO: Cât investește un studio din Bacău pentru a crea modele de top. Seduction Studio lansează prima academie de training în videochat

Pentru multe femei, videochatul reprezintă o oportunitate de a-și îmbunătăți situația financiară și de a avea mai mult control asupra propriului parcurs profesional. Motivațiile diferă de la o persoană la alta, de la dorința de stabilitate până la aspirarea către un stil de viață luxos.

Astfel, industria videochatului, aflată într-o expansiune accelerată la nivel european, începe să se schimbe din temelii, iar accentul se mută tot mai clar de pe simpla prezență online către performanță, strategie și educație.

În acest context, Seduction Studio din Bacău anunță lansarea unei academii dedicate formării modelelor, un proiect care își propune să ridice standardele într-un domeniu adesea înțeles superficial.

Primul pas a fost deja făcut prin organizarea unui training internațional în valoare de aproximativ 15.000 de euro, susținut de Dr. Liz Letchford, specialist cu peste 18 ani de experiență în industrie, care a lucrat cu studiouri și modele din mai multe țări europene.

Inițiativa vine într-un moment în care industria traversează un proces de profesionalizare accelerată. Dacă în trecut multe modele învățau „din mers”, astăzi diferența reală o face nivelul de pregătire și capacitatea de a înțelege mecanismele din spatele performanței.

„Multe fete intră în industrie și învață singure. Fără direcție, fără strategie, fără să înțeleagă ce face cu adevărat diferența. De aici apar experiențe negative: lipsa traficului, venituri instabile și sentimentul că, deși depui efort, nu evoluezi”, transmit reprezentanții Seduction Studio.

Aceștia subliniază că diferențele reale de venit nu țin neapărat de aparență, ci de nivelul de pregătire: „În videochat, diferența dintre 1.000€ și 10.000€ nu este aspectul. Este strategia. Dacă în trecut succesul era lăsat la voia întâmplării, astăzi modelele care câștigă constant sunt cele care înțeleg mecanismele din spatele performanței.”

Pornind de la această realitate, studioul din Bacău a decis să investească într-un program structurat de training, care să ofere modelelor instrumente concrete de dezvoltare. Cu peste 13 ani de experiență în industrie și sute de modele formate de-a lungul timpului, reprezentanții Seduction Studio spun că direcția lor a fost mereu una orientată spre rezultate: „Nu suntem un studio care oferă camere. Suntem un studio care construiește performanță.”

Trainingul susținut de Dr. Liz Letchford a vizat aspecte esențiale pentru evoluția în domeniu: comunicarea și poziționarea on-camera, dezvoltarea unei identități puternice, înțelegerea mecanismelor de conversie și retenție, dar și controlul interacțiunii cu membrii. Practic, elementele care diferențiază un model obișnuit de unul cu rezultate constante.

Experiența formatoarei originare din Statele Unite ale Americii și stabilită în Marea Britanie a adus în Bacău o perspectivă occidentală asupra industriei, unde educația și strategia sunt deja standard. În multe piețe mature, modelele beneficiază de coaching, analiză de performanță și planuri de dezvoltare personalizate, iar Seduction Studio aduce această abordare și la nivel local.

Reprezentanții studioului subliniază că, în prezent, simpla prezență online nu mai este suficientă. „Nu mai este suficient să fii prezentă. Diferența reală o face nivelul de pregătire.”

În spatele acestui demers stă și ideea de profesionalizare a unui domeniu în care succesul nu mai ține doar de imagine, ci de abilități dezvoltate în timp: comunicare, inteligență emoțională, disciplină și capacitatea de a construi relații cu publicul. Perfecționarea continuă devine astfel esențială pentru stabilitatea veniturilor și pentru evoluția pe termen lung.

Academia anunțată de Seduction Studio urmează să devină un proiect permanent, prin care modelele vor avea acces constant la traininguri, suport și strategii reale de creștere. Practic, o schimbare de paradigmă într-o industrie în care, până nu demult, succesul era lăsat mai mult la voia întâmplării.